В містах та селах Дрогобиччини наступного тижня дві доби не буде газу

By  | 14.06.2019 | Filed under: Новини

У зв’язку з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт на газових комунікаціях Опарського ВУПЗГ ПАТ «Укртрансгаз», 19-21 червня з 9:00 буде припинено постачання газу. Орієнтовний термін проведення робіт – 48 годин.

Газопостачання буде припинено у містах Бориславі, Дрогобичі, Стебнику, смт. Східниця та у селах Михайлевичі, Почаєвичі, Раневичі, Лішня, Монастирок Лішнянський, Унятичі, Медвежа, Рихтичі, Снятинка, Залужани, Старе Село, Брониця, Бистриця, Новошичі, Биків, Долішній Лужок, Озимино, Далява, Верхні Гаї, Гаї Нижні, Нове Село, Болехівці, Нагуєвичі, Ясениця, Попелі, Дережичі, Модричі, Новий Кропивник.

На час відсутності газопостачання громадян просять перекрити газові крани, а також бути присутніми у свої помешканнях під час пуску газу.

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