В Уличному горів столярний цех

By  | 18.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 18 жовтня о 00:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в металевому столярному цеху в с. Уличне Дрогобицького району. На місце події оперативно виїхали рятувальники ДПРЧ-7 м. Трускавець та ДПРП-37 м. Стебник. Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Завдяки професійним діям рятувальників, вдалось запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати будівлю від повного знищення вогнем.

Пожежу локалізовано о 01:49 та повністю ліквідовано о 02:21. Вогонь встиг знищити дах на площі 50 кв.м. та пошкодити стіни на площі 10 кв.м. На місці події працювали 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюються.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №76922 Продам ноутбуки БУ з Європи
    13.10.2017 | 22:54

    В продажі вживані (бу) ноутбуки провідних виробників. Техніка привезена з Європи, повністтю робоча, проведений комплексний тест і профілактика. Крім ноутбуків у нас можна придбати ьу монітори, комп’ютери та супутні товари. На весь ассортимент розповсюджується гарантія. Магазин знаходиться у м. Дрогобич вул. Трускавецька 45. Також працює онлайн магазин – Купити бу ноутбук Також читайтеСергій Розора: «Володимир [...]

  • СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії
    13.10.2017 | 10:52

    Служба безпеки України попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії. За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні. Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви