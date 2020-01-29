У Раневичах на пожежі загинув літній чоловік

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, 29 січня о 00:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Раневичі Дрогобицького району. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, критому шифером, розміром 8×9 м. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич та 37-го державного пожежно-рятувального поста м. Стебник. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь швидко поширився горючими конструкціями даху та охопив його повністю. Через сильне задимлення, що виникло внаслідок пожежі, вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час проведення робіт з розвідки пожежі, на сходовій клітині, що вела на горище, вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка. Як з’ясувалось, чоловік проживав на горищі та в момент виникнення пожежі намагався самостійно покинути задимлене приміщення. Загиблим виявився брат власниці будинку – чоловік 1966 року народження. О 01:32 вогнеборці локалізували пожежу, та о 02:21 повністю ліквідували в складі однієї ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 80 кв.м. та речі домашнього вжитку на площі 40 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

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