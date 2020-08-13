Сьогодні в Дрогобичі вогнеборці врятували з палаючої квартири 3 людей

13.08.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, в ніч на сьогодні, 13 серпня, о 00:52 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобичі на вул. Грушевського, 89 на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Пожежа виникла в одній з квартир. До місця події було негайно направлено вогнеборців 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Дрогобич.

Про пожежу повідомили сусіди, які побачили дим з квартири. Також стало відомо, що в квартирі знаходяться люди.

Не гаючи часу вогнеборці винесли 3 людей із палаючого помешкання та передали до рук лікарів швидкої допомоги. О 01:06 пожежу локалізовано та о 01:12 повністю ліквідовано в складі ланки газодимозахисної служби.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви