Сьогодні в Дрогобичі вогнеборці врятували з палаючої квартири 3 людей

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, в ніч на сьогодні, 13 серпня, о 00:52 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобичі на вул. Грушевського, 89 на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Пожежа виникла в одній з квартир. До місця події було негайно направлено вогнеборців 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Дрогобич.

Про пожежу повідомили сусіди, які побачили дим з квартири. Також стало відомо, що в квартирі знаходяться люди.

Не гаючи часу вогнеборці винесли 3 людей із палаючого помешкання та передали до рук лікарів швидкої допомоги. О 01:06 пожежу локалізовано та о 01:12 повністю ліквідовано в складі ланки газодимозахисної служби.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.

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