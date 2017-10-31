Вчора в Доброгостові горів житловий будинок

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 30 жовтня о 15:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в с. Доброгостів на вул. І. Франка, 200 Дрогобицького району. На місце події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи 7 ДПРЧ м. Трускавець та 5 ДПРЧ м. Дрогобич.

Завдяки професійним діям бійців ДСНС, вдалось запобігти подальшому поширенню полум’я, врятувавши житловий будинок та 2 сусідні будівлі від знищення вогнем. Пожежу локалізовано об 16:51 та ліквідовано о 17:13.

Внаслідок пожежі отримав термічні опіки ІІ ступеня кисті руки та обличчя чоловік, 1974 року народження, який від госпіталізації відмовився. Вогнем знищено дах, перекриття, речі домашнього вжитку на площі 40 кв.м, міжкімнатні двері.

На місці події працювали 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причина виникнення займання встановлюється.

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