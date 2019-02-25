Відеодоказ: міський голова Стебника Петро Старосольський про неадекватну поведінку мера Дрогобича

Як вже інформував «Трускавецький вісник», 7 березня на сесії Дрогобицької міської ради стався прикрий інцидент, коли мер Дрогобича Тарас Кучма в грубій та нецензурній формі облаяв міського голову Стебника Петра Старосольського, заявивши посадовцеві «Іди ти на.уй!». Причому сказав це не віч-на-віч, а у присутності інших осіб, зокрема священика, настоятеля однієї зі стебницьких парафій.

Нижче надаємо відеодоказ цього факту, який збурив суспільну думку не лише Дрогобича, а й всього регіону. Також до публікації долучаємо рішення Стебницької міської ради № 593 від 05.03.2019 р.

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