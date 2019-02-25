Мер мера послав на три букви

Не обійшлося без інциденту на сьогоднішній сесії Дрогобицької міської ради. Як інформує наше власне джерело, міський голова Дрогобича Т. Кучма у грубій та вульгарній формі обматюкав мера Стебника Петра Старосольського, заявивши йому в приватній розмові «Іди ти на.уй!». Причому сказав це не віч-на-віч, а у присутності священика, настоятеля однієї зі стебницьких парафій.

За словами очевидців, розлютило мера Дрогобича намагання міського голови Стебника зачитати рішення сесії Стебницької міської ради від 5 березня щодо недопущення закриття шкіл у місті калійників чи зміни їхнього статусу. В зв’язку з реформою в освіті та впровадженням стандартів так званої «нової української школи» на сьогоднішній сесії ДМР розглядалося власне питання оптимізації в школах, а саме зменшення ступневості (зі шкіл ІІІ ступеня до шкіл ІІ ступеня). Зокрема це стосується деяких стебницьких шкіл та СЗШ № 14 в Дрогобичі.

Орієнтовно з наступного тижня в Інтернет планується виставити відео, в якому Петро Старосольський підтверджує факт вульгарного висловлювання мера Дрогобича 7 березня.

Висловлювання матом – це не перший вульгарний демарш мера Дрогобича цього тижня. У понеділок, 4 березня, з приміщення світлиці Ратуші, де тепер проходять щотижневі оперативні наради, двома працівниками КП «Муніципальна варта Дрогобича» (в тому числі її очільником п. Блонським) було силоміць виштовхано громадського активіста, працівника Дрогобицької РДА (а отже, держслужбовця) Богдана Гринчишина. Коментуючи «видворення», товариш Кучма не стримався, щоб у некоректній манері вульгарно висловитися про пана Гринчишина.

Нагадаємо, що 4 червня 2018 року Т. Кучма в приміщенні сесійної зали Ратуші двічі вдарив кулаком в обличчя громадського активіста Ореста Загродського, а громадських активістів з Брониці чинний мер міста Котермака періодично обзиває «терористами». Як кажуть, безкарність породжує ще більше зло, і, здається, кінця краю цьому не видно. Але якою б довгою ковбаса не була, все одно колись їй настане кінець.

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