Стартував процес оцифрування пастелей Михайла Біласа

22.07.2026 | Filed under: Публікації

За грантової підтримки Українського Культурного Фонду у Трускавці в Художньому музеї Михайла Біласа розпочався масштабний проєкт із цифровізації унікальних пастелей Михайла Біласа.

Проєкт носить назву «Етнокод Михайла Біласа: Пастель». Він спрямований на збереження, дослідження та популяризацію художньої спадщини видатного українського майстра текстилю.

Музей Біласа разом з експертами вже розпочали відбір найкращих та найбільш репрезентативних творів та професійне оцифрування маловідомих широкому загалу графічних робіт митця, виконаних у техніці пастелі.

Роботи оцифровують на високоточному обладнанні, що дозволяє детально передати текстуру паперу та насиченість пігментів. Пастель є надзвичайно крихким матеріалом, який швидко руйнується від сонячного світла та вологи. Саме цифрові копії дозволять не лише зберегти, а й відкрити ці роботи для дослідників та шанувальників мистецтва з усього світу.

Результати проєкту будуть представлені громадськості у форматі відкритого цифрового каталогу та підсумкової виставки. Тобто, в будь-якому куточку світу охочі зможуть зайти на сайт bilas.art та побачити ті всі роботи Біласа, про які мало хто чув і які бачили одиниці. А наживо пастелі презентуватимуть у Трускавці, Львові та Києві.

Володимир Ключак

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