Успіх трускавецьких науковців у Барселоні

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Як ми повідомляли, у 8 числі «International Neurological Journal» була опублікована стаття колективу авторів. І ось 22-24 червня в Барселоні (Іспанія) постер цієї статті був продемонстрований на міжнародній конференції з неврології.

Публікація доступна за посиланням:

https://docs.google.com/presentation/d/1LKO1SO4nCSvNnWyL557Ot84sBVLnYdaI/edit?usp=sharing&ouid=115563811641304731748&rtpof=true&sd=true

Презентація – за посиланням https://www.magnusgroup.org/Neurology-2026/attendees-portal

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