Посилення спроможності України в галузі гуманітарного розмінування

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Японська агенція з міжнародного розвитку та Камбоджійський центр протимінної діяльності забезпечують українських саперів спеціальним обладнанням для розмінування та вчать як його використовувати.

Японська агенція з міжнародного розвитку (Japan International Cooperation Agency – JICA) розпочала багаторівневу програму співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Першим компонентом співпраці став пілотний проєкт, в рамках якого сапери з ДСНС отримають високотехнологічне обладнання для робіт з гуманітарного розмінування. Це міношукачі з функцією георадара ALIS (advanced landmine imaging system), які здатні не лише знаходити потенційний вибухонебезпечний предмет (ВНП) під ґрунтом, а також показувати на моніторі його форму.Проєкт офіційно розпочався у січні з тренінгу для українських саперів в Камбоджі. Тож поки міношукачі знаходяться в дорозі до України, 8 піротехніків з Києва, Харкова та Хмельницького опановують навики роботи з новим приладом у Камбоджі.

За даними ДСНС, близько 30 відсотків території України забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. За підрахунками Міністерства внутрішніх справ, щодня піротехніки очищають від вибухонебезпечних предметів близько 50 гектарів землі, тож у них попереду ще дуже багато роботи. Деокуповані регіони суттєво забруднені протитанковими та протипіхотними мінами,нерозірваними боєприпасами, розтяжками та іншими вибухонебезпечними залишками війни, що перешкоджає їхньому відновленню та економічному розвитку.

Піротехнічні підрозділи ДСНС мають неабиякий досвід у розмінуванні, втім напрацювання навичок роботи з високотехнологічним міношукачем ALIS стало в нагоді. Владислав Федорцов, заступник начальника Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України говорить, що українські учасники тренінгу постійно працюють над покращенням професійних навичок та завжди готові отримувати новий досвід у галузі розмінування. «Ми дуже вдячні JICA та Камбоджійському центру з розмінування за можливість попрактикуватися у використання міношукача ALIS і ми щиро сподіваємося на подальшу співпрацю», сказав Федорцов.

Професор Мотоюкі Сато з Університету Тохоку, розробник міношукача ALIS, також взяв участь у тренінгу. Науковець сподівається, що його винахід стане у нагоді піротехнікам ДСНС. Прилад поєднує функції металошукача та георадара. Ним можна швидко навчитися користуватися і він дає чітке зображення форми предмета під землею.«Ми навчили багатьох камбоджійських саперів як працювати з ALIS. Для того, щоб опанувати базовий рівень користування, достатньо кількох днів. І я сподіваюся, що використання цього міношукача допоможе якнайшвидше очистити деокуповані регіони від вибухонебезпечних предметів і повернути їх до нормального життя», сказав професор Сато.

Камбоджійський центр протимінної діяльності (CambodiaMineActionCenter – CMAC) надав свої полігони та інструкторів для проведення тренінгу. Хенг Ратана, генеральний директор Центру, зазначив, що за останні 30 років Камбоджа у співпраці міжнародними партнерами спромоглася очистити значну територію від мін та вибухонебезпечних предметів, і таким чином відродити нормальну життєдіяльність регіону. «Камбоджа є одним із лідерів у впровадженні інноваційних методів розмінування, і завжди готова поділитися своїми напрацюваннями з іншими країнами, які зараз залучені до протимінної діяльності», сказав Ратана.

Проєкт з надання міношукачів ALIS та тренінгу з їх використання став першим кроком у співпраці JICA і ДСНС. Сторони тісно працювали впродовж останніх кількох місяців і в результаті сформулювали серію проєктів підтримки, заявив Нозому Ямашіта, директор офісу з розбудови миру в штаб-квартирі JICA. «Ми маємо намір допомогти ДСНС та народу України, і йдеться не лише про надання нових технологій чи технічної допомоги, йдеться про підтримку України Японією», зазначив Ямашіта. Загалом, у 2023 році JICA планує імплементувати низку проєктів допомоги для ДСНС: пілотний проєкт по наданню та використанню міношукачів ALIS та поставка вантажівок з кранами в рамках проєкту технічної допомоги. Також готується додатковий пакет техніки для розмінування.

Про JICA: Японська агенція з міжнародного розвитку(JICA) є урядовою розвитковою організацією, яка сприяє міжнародній співпраці та розвитку економіки Японії та глобальної економіки шляхом соціоекономічного розвитку, досягнення економічної стабільності в регіонах, які розвиваються. У 2017 JICA відкрила офіс в Києві. Київське представництво відповідає за проєкти в Україні та Молдові. Сфера роботи включає проєкти з врядування, економічного розвитку, захисту навколишнього середовища, інфраструктури та захисту цивільного населення.

Про CMAC: Камбоджійський центр протимінної діяльності – провідна організація, яка займається розмінуванням та очищенням територій від вибухонебезпечних предметів. СМАС було створено під час перехідної влади ООН в Камбоджі в 1992 для того, щоб очистити території та забезпечити повернення додому тисяч внутрішньо переміщених осіб та біженців. З врахуванням значних масштабів забруднення вибухонебезпечними предметами, у 2000 році СМАС став автономною державною організацією та започаткував ряд програм з розмінування, інформування населення з питань мінної безпеки та інших програм заради безпеки і процвітання Камбоджі.

JICA та CMAC співпрацюють вже більше 20 років. Завдяки спільним зусиллям, СМАС напрацював найкращі практики в галузі розмінування і зараз активно передає досвід іншим країнам, таким як Колумбія, Лаос, Ірак та Ангола.

Джерело: Японська агенція з міжнародного розвитку (JICA)

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