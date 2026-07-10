Оцифрування нематеріальної історико-культурної спадщини у Трускавці: грант від Українського культурного фонду

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Приємна звістка надійшла до міста Трускавця цього тижня – популяризація нашого видатного земляка, Народного художника України Михайла Біласа тепер підтримана на державному рівні. Справа в тому, що Український культурний фонд визнав одним з переможців грант «Етнокод Михайла Біласа: Пастель», який подавали відділ культури нашої міської ради та музей Біласа.

Це означає, що протягом чотирьох місяців проводитиметься клопітка робота з оцифрування тієї спадщини Михайла Біласа, котра є незаслужено призабутою та найменше знаною. Мова про пастелі. Пастельні твори є вкрай вразливими в образотворчому мистецтві, адже на них негативно впливають волога, яскраве світло, та навіть переміщення з місце на місце (вібрація їм теж шкодить). Тому в основі виграного гранту – збереження пастелей Біласа, їхнє оцифрування, максимальний доступ до цих робіт на електронних платформах, зокрема на сайті www.bilas.art

Підтримка Українського культурного фонду – це можливість зберегти нашу культурну спадщину, розвивати музейний простір та популяризувати творчість Михайла Біласа. Саме на цьому буде зосереджена діяльність команди проєкту в найближчий період, розповіла директорка музею Біласа Олена Білас-Березова.

А ще приємнішим є той факт, що про Михайла Біласа не забули відразу після 100-річчя від дня його народження (відзначалося в 2025 році), як це часто буває після ювілеїв. Крок за кроком продовжується популяризація спадщини нашого геніального митця, і діджиталізація та оцифрування його творів – яскравий доказ тому. Тож щира подяка берегиням спадщини Біласа – директорці музею Олені Білас-Березовій та племінниці митця Юлії Пилат-Білас! А ще більша подяка керівництву Українського культурного фонду (УКФ) за те, що підтримає наше, справжнє, українське, яке завдяки такій підтримці з тлінного стає нетлінним, а з дочасного вічним.

Дякуємо і надіємося на якнайкращий ефект від цього грантового проєкту.

Володимир Ключак

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