З наміром поліпшити якість освіти Трускавецька громада братиме участь у конкурсі

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Відділ залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги управління розвитку громади Трускавецької міської ради інформує, що наша громада братиме участь у конкурсі «Громада на всі 100» з проєктом “Майбутнє сьогодні”. Це можливість виграти матеріальну підтримку на реалізацію важливих і корисних місцевих ініціатив.

Організатором конкурсу є ТОВ “СЛМ Новини” у партнерстві з програмою USAID DOBRE, ГО “Український Кризовий Медіа-Центр” та Global Communities.

Ідеєю проєкту від нашої громади буде придбання інтерактивних панелей Intboard GT65 Android 13.0 для шкіл Трускавецької громади – ефективний засіб для навчання і проведення презентацій. Інтерактивна панель INTBOARD замінить кілька пристроїв: звичайну білу дошку, комп’ютер, проєктор, телевізор, екран проєктора і систему гучномовців. Учні можуть активно брати участь у навчальному процесі через дотиковий екран, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу, а учителі можуть організовувати групові проекти, використовуючи інтерактивні можливості панелі, що сприяє розвитку командних навичок. Інтерактивні панелі можуть використовуватися для різних видів навчання (аудитивного, візуального, практичного), що дозволяє врахувати індивідуальні потреби учнів. В цілому, інтерактивні панелі можуть значно покращити якість освіти в нашій громаді.

Слідкувати за перебігом конкурсу і підтримати наш проєкт можна на Фейсбук-сторінці https://www.facebook.com/HromadaNaVsi100

Детально з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням: https://fakty.com.ua/hromady/

Фінальне голосування Експертного журі за громаду-переможницю, триватиме з 13 січня до 21 лютого 2025 року.

Громада-переможниця отримає для реалізації проєкту винагороду, вартість якої в гривневому еквіваленті не перевищуватиме 100 000 доларів США, в натуральній формі, тобто у вигляді майна (матеріалів, обладнання, товарів тощо) чи робіт/послуг, які буде придбано й передано Програмою USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

Новини про конкурс читайте на ФБ сторінці https://www.facebook.com/HromadaNaVsi100

Відео про старт конкурсу – https://www.youtube.com/watch?v=sjqMyughHcg&t=2s

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