ВільноХаб у Трускавці: мріємо та діємо!

08.08.2022 | Filed under: Публікації

Вже п’ятий місяць трускавчани та гості міста-курорту спостерігають, а багато із задоволенням беруть участь в проєкті “ВільноХаб”, що втілюється в рамках програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Проєкт реалізовується в URBAN-бібліотеці м. Трускавця (завідувачка Віра Савка) для дітей та молоді 10-35 років.

Після того як трускавецьку УРБАН-бібліотеку було відібрано до участі в цьому проєкті, впродовж перших двох місяців (квітень-травень) організатори провели тест-драйв. На жаль, не всі з 24 бібліотек України перейшли до наступного етапу, та, на щастя, Трускавець зарекомендував себе на відмінно і продовжує брати участь, реалізуючи принципи ВільноХабу «Мріємо та діємо» і «Дихай вільно – твори спільно!».

Таким чином трускавецька УРБАН-бібліотека стала однією з трьох бібліотек Львівщини, які пройшли відбір та продовжили реалізацію проєкту. В рамках його реалізації бібліотека поповнилася великою кількість матеріалів для творчості та розвитку (малювання, ліплення, майстрування, вишивання, настільні ігри для дітей та молоді).

У рамках ініціативи і співпраці з волонтерами «ВільноХабу» з числа внутрішньо переміщених осіб Олексієм Літусом та Дмитром Холодом у бібліотеці відбуваються різноманітні заходи, які надають можливість для дозвілля, комунікації, взаєморозуміння і підтримки серед ВПО та місцевих мешканців громади, посилюючи таким чином згуртованість громади і запобігаючи конфліктам.

За цей час відбулася низка тренінгів з кібербезпеки, медіаграмотності, перегляди та обговорення документальних фільмів на соціально важливі теми, а ще велика кількість майстер-класів та інтелектуальних настільних ігор. Було організовано надихаючі зустрічі з артистами української естради: Романом Скорпіоном і Ігорем Левицьким, окрім того літературна зустріч з письменницею Наталією Калиновською.

Крім постійних волонтерів в рамках проєкту допомагали організовувати різноманітні заходи тимчасово переміщені особи, що проживали чи проживають у Трускавці: дизайнерка Єлизавета Резенко, психологиня Анастасія Євсюкова, Оксана Коломійчук, Надія Обідченко та Христина Кропивницька, вишивальниця Марія Чаторийська, рослинознавиця Вікторія Писана, фахівець з рекрутингу Вікторія Гнатко та професійна діджейка Валерія Нікітенко. Нещодавно до дружньої команди волонтерів доєдналася соціальна працівниця Олександра Ганган.

За час реалізації другого етапу проєкту (червень-липень) вже організовано і проведено 34 заходи, участь у яких взяло близько 900 осіб з числа дітей та молоді віком 10-35 років.

Проєкт триватиме до вересня включно і у планах «ВільноХабу» організувати ще багато різних соціально корисних активностей. Тож слідкуйте за анонсами проєкту «ВільноХаб» на сторінках URBAN-бібліотеки в соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Вайбер, та приєднуйтесь зі своїми ініціативами.

Вл. інф.

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