На засіданні госпітальної ради Львівського госпітального округу говорили про відтік кадрів та пріоритети

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Вчора, 16 жовтня, у Львові відбулося засідання госпітальної ради Львівського госпітального округу. Воно проходило в приміщенні департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА. Участь в засіданні взяв заступник голови Львівської ОДА Іван Собко. Від Трускавця на госпітальній раді були присутні міський голова Андрій Кульчинський та головний лікар міської лікарні Ігор Стасик.

Госпітальна рада Львівського госпітального округу створена для визначення проблемних питань, координації дій, розробки пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров’я,сприяння організації та функціонування медичної допомоги, фінансування медичної допомоги в госпітальному окрузі.

Під час свого виступу заступник голови ЛОДА Іван Собко наголосив на необхідності забезпечення закладів охорони здоров’я належною матеріально-технічною базою.

– Попри всі труднощі, необхідно створити такі умови, щоб не відбувався відтік медичних кадрів за кордон, а ми були горді з того, що живемо у Львівській області, – зазначив Іван Собко.

Т.в.о. заступника директора департаменту охорони здоров`я ЛОДА Андрій Васько презентував аналіз перспективної мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (БЛІЛ) І-ІІ рівнів області, який був проведений Світовим Банком та USAID. Між іншим, говорили про критерії визначення мережі, зону доступності, наскільки лікарня працює в статусі лікарні інтенсивного лікування. Також було обговорено тему моделювання варіантів вибору БЛІЛ у Львівському ГО.

Про головні функції НСЗУ та умови співпраці з закладами охорони здоров`я розповіла директор Західного регіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця.

– Головна функція – це стратегічні закупівлі, контрактування, контроль за виконанням умов договору з надавачами медичних послуг. На сьогоднішній день з восьми мільйонів законтрактованих закладів охорони здоров’я України – 2 мільйони у Львівській області. Стан автономізації закладів спеціалізованої допомоги у Львівській області становить 78,1%, що є дуже високим показником. Хочу відмітити, що пріоритетними напрямками на 2020 рік будуть: медична допомога при пологах та допомога новонародженим у неонатальному періоді, медична допомога при інфаркті міокарда та при гострому мозковому інсульті, а також рання діагностика найбільш поширених онкологічних захворювань», – сказала Мар’яна Возниця.

В.К., за матеріалами пресслужби Львівської ОДА

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