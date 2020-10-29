Електронне урядування у Трускавці дає вагомі результати

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Протягом каденції 2015-2020 рр. у Трускавці практично з нуля крок за кроком впроваджувалося електронне урядування.

Якщо в каденції 2010-2015 рр. депутати Трускавецької міської ради голосували шляхом підняття рук і за кожним рішенням стояла «колективна безвідповідальність», то з початком першої каденції міського голови Андрія Кульчинського в 2015 році було запроваджено поіменне голосування. І всі рішення Трускавецької міської ради в каденції 2015-2020 року приймалися в поіменному режимі. Громада має можливість побачити хто з депутатів як і за що голосував – по кожному питанні порядку денного кожної сесії.

Посилання на систему «Голос»: http://tmr.golos.net.ua/

В 2016 році Трускавецька міська рада уклала угоду з платформою Edem.ua та підключилася до порталу електронних петицій. Тож вже впродовж кількох років трускавчани можуть подавати свої пропозиції чи зауваження у формі електронних петицій. Для того, щоб петиція потрапила на розгляд міського голови чи міської ради, потрібно підтримка в кількості 100 голосів трускавчан протягом трьох місяців. В середньому трускавчани реєструють по 15 петицій в рік, по кожній з них отримують обґрунтовану відповідь.

Посилання на систему електронних петицій Трускавецької міської ради: http://www.tmr.gov.ua/el-petitions

Наступний електронний сервіс, який дає можливість кожному мешканцю міста Трускавця ініціювати власні проєкти чи проголосувати за проєкти інших – це громадський бюджет, відомий також під назвами Партиципаторний бюджет, або Бюджет громадських ініціатив. Він запроваджений у Трускавці з 2017 року. Щороку мешканці подають проєкти, проходить процес голосування і проєкти-переможці реалізуються за кошт міського бюджету. Для прикладу, в 2019 році було подано 13 проєктів, 4 з них перемогли. В 2020 році подано 11 проєктів, процес голосування триває.

Посилання на бюджет громадських ініціатив м. Трускавця: https://budget.e-dem.ua/4611500000/projects

У 2019 році відповідно до розпорядження міського голови Андрія Кульчинського Трускавецька міська рада зареєструвалася на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів № 409 від 17 квітня 2019 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо відкритих даних» та Постанови КМУ № 835 від 21 жовтня 2015 року «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», Трускавецькою міською радою було затверджено відповідний перелік відкритих даних та визначено відповідальних осіб у структурних підрозділах, які забезпечують оприлюднення відкритих наборів даних на єдиному державному веб-порталі. На сьогоднішній день Трускавець оприлюднив 36 наборів даних.

Посилання на Єдиний державний веб-портал відкритих даних: https://data.gov.ua/

Але на цьому впровадження електронного урядування у Трускавці не завершилося. З 2016 році у Трускавецькій міській раді впроваджено електронний документообіг «Мегаполіс». Зроблено це для швидкої взаємодії з органами державної влади.

Окрім того, завдяки впровадженню у Трускавці передових електронних технологій в рамках програми «Безпечне місто» встановлені камери відеоспостереження та сервери. Реалізація програми обійшлася міському бюджету в 1,5 млн. грн., але результат перевершив всі очікування: за два роки злочинність у місті-курорті впала на 60%. На фоні підвищення злочинності в Україні це дуже хороший показник. Трускавець – безпечне місто.

Задля економії енергоресурсів запроваджується автоматичне включення та виключення зовнішнього вуличного освітлення, встановлюються датчики. Цю програму реалізовує управління житлово-комунального господарства та будівництва Трускавецької міської ради.

Інші проєкти в е-урядуванні, які успішно діють у Трускавці:

– GPS-трекери, завдяки яким можна відслідковувати схему руху транспорту на внутрішньоміських пасажирських перевезеннях у Трускавці: https://www.eway.in.ua/ua/cities/truskavets

– електронна реєстрація в дитячі садочки: https://sadok.loda.gov.ua/

– електронний запис до лікаря: https://tml.org.ua/schedule.html

І буквально недавно, в 2020 році Трускавець приєднався до електронної платформи «Відкрите місто». Це електронна платформа для тісної взаємодії мешканців з міською владою. Кожен мешканець має можливість зареєструватися на «Відкритому місті» та звернутися до місцевої влади з метою вирішення проблеми в місті. Зареєструватися на веб-платформі «Відкрите місто» можна за допомогою ідентифікації BankID, мобільного ЕЦП, або звичайного ЕЦП.

Посилання на «Відкрите місто. Трускавець»: https://opencity.e-dem.ua/map/UA4611500000

«Трускавець – відкрите та безпечне місто. Протягом попередніх 5 років ми працювали над цим і досягли хороших результатів. В новій каденції продовжимо роботу над тим, щоб досягнення Трускавця поширити на наші села: Доброгостів, Уличне, Орів, Модричі, Станилю, Бистрий та Зимівки. Наші мешканці мають відчувати гордість від того, що живуть у Трускавецькій ОТГ, а ми будемо робити все для того, щоб і мешканці, і наші гості-відпочивальники почувалися у Трускавці комфортно та безпечно і могли швидко вирішити проблеми, якщо вони появляються», – каже міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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