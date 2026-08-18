Пастелі Михайла Біласа: етнокод, який отримує новий «одяг»

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За грантової підтримки Українського культурного фонду (УКФ @ucf.ua) у Трускавці в Художньому музеї Михайла Біласа триває масштабний проєкт із цифровізації унікальних пастелей Михайла Біласа під назвою «Етнокод Михайла Біласа: Пастель».

Цей культурно-просвітницький проєкт спрямований на збереження, дослідження та популяризацію художньої спадщини видатного українського майстра текстилю.

Кожен, хто хоч раз працював із пастеллю, знає, яка вона жива та вразлива. Один необережний дотик – і магія кольору зникає. Саме тому оцифрування серії пастельних робіт Біласа було лише половиною шляху. Наступний, доленосний етап – це правильне «одягання» картин у рами.

Зараз пастелі перебувають у надійних руках майстрів багетної майстерні. Вони отримують професійне оформлення з паспарту, що створює необхідний повітряний простір між малюнком і склом, захищаючи пігмент від осипання та вологи.

Грант – це не просто кошти, це визнання цінності творчості відомого митця та гарантія того, що ці роботи житимуть довго. Дякуємо за довіру та підтримку українського мистецтва, а також партнерам і команді Художнього музею М.Біласа за професійну роботу.

Попереду — виставка, готуйтеся споглядати!

Вл. інф.

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