Водій мікроавтобуса, яка скоїла наїзд на двох пішоходів і серйозно травмувала одного, продовжує їздити Трускавцем

Зі злів очевидців і джерел в нацполіції жінка продовжує колесити містом.

Слідчі ГУНП Львівської області, напевно, не вбачають підстав для обмеження у праві водіння транспортних засобів для пані, яка скоїла наїзд на пішоходів прямо на пішому переході, хоча мають право і засоби це зробити.

“Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Т-5», 34-річна мешканка Дрогобицького району, скоїла наїзд на двох мешканців Трускавця, 26-річну жінку та 29-річного чоловіка, які переходили дорогу по пішохідному переході.

Внаслідок автопригоди пішоходи отримали тілесні ушкодження. У жінки медики діагностували «перелом кісток тазу справа, перелом лівої ключиці зі зміщенням, різані рани лобної ділянки голови справа», у чоловіка – «різані рани лобної ділянки голови, множинні рани лиця та рук».

http://protruskavets.org.ua/u-truskavtsi-vodij-mikroavtobusa-skojila-najizd-na-dvoh-pishohodiv/

Курортний Трускавець останнім часом не на жарт лихоманить дорожньо-транспортними пригодами. Не було спокійно і цього четверга – 28 вересня приблизно о 15.35 на вулиці Мазепи білий Volkswagen Transporter прямісінько на пішохідному переході збив молоду сім’ю. Як наслідок – чоловік з жінкою були шпиталізовані у Дрогобицьку міську лікарню із численними травмами, забоями, кровотечею та переломами. Дивом в аварії не постраждала однорічна дитина, яку батьки в останню хвилину встигли із візочком відштовхнути в сторону на безпечну відтань, передає “Джерела Трускавця”.

Як розповіли свідки моторошного інциденту, чоловік із дружиною та з дитиною у візочку переходили вулицю на пішохідному переході у бік автобусної зупинки та магазину «Смак». Коли вони вже подолали половину дороги, їх збив білий Volkswagen Transporter. За кермом горе-автівки була жінка-водій. Чому вона не пропустила людей на пішохідному переході – уже взялися з’ясовувати правоохоронці міста. Подружню пару, що постраждала у ДТП, шпиталізували. У чоловіка забої та порвана брова, стан жінки – гірший: у неї кровотеча та не виключено, що кілька переломів. Після удару вона не могла рухатися та самовільно піднятися, однак свідомості не втрачала

Вражає у ситуації і те, що мікроавтобус, який здійснив таке фатальне ДТП, найімовірніше летів з чималою швидкістю по дорозі і навіть не думав гальмувати перед пішохідним переходом – про це свідчать речі постраждалих, які лежали на відстані не менше 20 метрів від пішохідного переходу. На місце надзвичайної події миттєво прибули родичі постраждалих, зокрема мати молодої жінки – вона вимагає, щоб у справі провели справедливе розслідування та була здивована тим фактом, що стражі порядку не хотіли відповідати на запитання журналістів та давати будь-яку інформацію про власника автомобіля.

Публікація і фото ДТП з varta1.com.ua

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