Проведено конкурс «Домашнє насильство очима дітей»

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У рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” , інспектором з ювенальної превенції Трускавецького відділення поліції був проведений конкурс дитячого малюнку “Домашнє насильство очима дітей”, серед учнів середніх загальноосвітніх шкіл міста Трускавця.

Його основне завдання — привернути увагу до виховання толерантної ненасильницької поведінки у дітей, популяризація загальнолюдських цінностей, виховання високих моральних якостей та відповідального ставлення до оточення.

Роботи, які були представлені учнями, надзвичайно змістовні та яскраві. Інколи дорослим варто їх переглядати, аби зрозуміти, що діти чітко визначають кордони між любов’ю та злом, вони, як ніхто, відчувають біль та бачать, що таке насильство, своїми очима…

27 листопада 2020 року переможців конкурсу, роботи яких візьмуть участь у обласному етапі конкурсу, нагородили грамотами та подарунками.

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