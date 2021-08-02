7 років за ґратами за заволодіння бюджетними коштами на суму понад 1,3 млн грн – начальниці відділу Трускавецької міської ради винесено вирок

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Прокурорами доведено беззаперечну вину начальниці відділу бухгалтерського обліку одного із управлінь Трускавецької міської ради, яку обвинувачували у заволодінні чужим майном та втручанні в автоматизовані системи банківського обслуговування (ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України).

Встановлено, що у період з 2017 по червень 2020 року підсудна за допомогою персонального комп’ютера входила до автоматизованої системи інтернет-банку, куди вносила відомості щодо розподілу виплат Управління. Так, остання безпідставно вносила завідомо неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення, що підлягав виплаті.

Як наслідок, засуджена заволоділа бюджетними коштами на загальну суму понад 1,3 млн грн.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури, визнав обвинувачену винною та призначив покарання за сукупністю злочинів – 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади строком на 3 роки та з конфіскацією майна. Також, задоволено цивільні позови на зазначену вище суму.

Водночас інформуємо, що цьогоріч за процесуального керівництва прокурорів Львівщини до суду скеровано 3 793 обвинувальних акти. З них, 117 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення, 96 – у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення вчинені у бюджетній сфері, 27 – у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення вимог земельного законодавства.

У вказаних кримінальних провадженнях встановлено збитки на суму понад 77 млн грн, на даний час відшкодовано понад 12 млн грн, також пред’явлено позови на суму понад 32 млн грн.

Окрім того, судом апеляційної інстанції задоволено апеляційні скарги прокурорів на вироки стосовно 87 осіб, скасовано 17 судових рішень у зв’язку з безпідставним звільненням осіб від покарання з випробуванням з ухваленням нових вироків. Робота триває.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

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