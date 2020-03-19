У Трускавці – новий начальник поліції

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Новим начальником Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області призначений підполковник Олександр Закутний. Представлення відбулося сьогодні, 19 березня.

Донедавна Олександр Закутний працював начальником Бориславського відділення поліції. Трускавець для нового очільника поліції курорту є фактично рідним містом, адже тривалий час він працював тут заступником та першим заступником начальника поліції.

Натомість Максим Гук, який донедавна очолював трускавецьких правоохоронців, повернувся додому до Львова – очолив Франківський райвідділ поліції.

Кадрові рокіровки не оминули і трускавчанина-підполковника Богдана Собка, який донедавна працював у Львові, а з 10 березня переведений на посаду начальника Яворівського відділу поліції.

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