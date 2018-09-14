Вшанують пам`ять героїв

У неділю, 16 вересня, на горі Бренів, що між селами Орів та Ямельниця Сколівського району, відбудеться вшанування похованих там героїв, які загинули в різні історичні періоди. В могилі на Бреньові поховані Українські Січові Стрільці, члени ОУН, воїни УПА з Орова, Ямельниці, Трускавця та інших місцевостей. За часів СРСР могилу було сплюндровано та зрівняно з землею, а на зорі незалежності України її відновили місцеві мешканці. Згодом тут було споруджено капличку та встановлено два меморіальні камені.

Історія могили на горі Бренів детально описана в книзі краєзнавця Богдана Гуцила «Воскресла Бренів – пам`ять у світи» (посилання: http://protruskavets.org.ua/breniv/).

Урочистості на горі Бренів розпочнуться з панахиди за убієнними (початок о 12.00).

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