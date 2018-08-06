За корупцію покарано низку посадовців

By  | 07.08.2018 | Filed under: Новини

Упродовж першого півріччя 2018 року Дрогобицькою місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді судами 35 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією.

Серед порушників депутати міських, районних, сільських рад, а також посадові особи – Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, управління Пенсійного фонду України у Львівській області, державного підприємства «Лісгосп», дочірнього підприємства «Галсільліс» та інші.

Зазначені адмінправопорушення стосуються порушення вимог фінансового контролю, зокрема, несвоєчасного подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч.1 ст.172-6 КУпАП), несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ч.2 ст.172-6 КУпАП).

За результатами розгляду цих протоколів 31 особу визнано винними та накладено стягнення у вигляді штрафів.

Зазначимо, що стосовно трьох порушників судом закрито провадження, які місцевою прокуратурою оскаржено до апеляційної інстанції.

Окрім цього, місцевою прокуратурою, в порядку ч.3 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», у органи влади та місцевого самоврядування скеровано 8 подань з вимогою усунення порушень вимог антикорупційного законодавства.

За наслідками розгляду цих подань, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 11 посадовців.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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