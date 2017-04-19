Запрошуємо відсвяткувати празник Святого Юра в Дрогобичі

5–7 травня 2017 р. запрошуємо відсвяткувати празник Святого Юра у Дрогобичі. Впродовж трьох днів на території музейного комплексу дерев’яної церкви Святого Юрія (пам’ятки ЮНЕСКО XV – XVIII ст.) за адресою вул. Солоний Ставок, 25 проходитимуть святкові культурно-мистецькі акції, об’єднані темою «ДУХОВНА КЛАСИКА ТА АКТУАЛЬНА ДУХОВНІСТЬ»:

- (5-7 травня) – Арт-студія під відкритим небом (ленд-арт, перфоменси, майстер-класи),

- (6-7 травня) – Благодійний ярмарок (ексклюзивні сувеніри, галицька випічка, благодійна виставка ікон на гонтах «Митці для України», музичні виступи молодих виконавців),

- (7 травня о 13.00 год.) – Концерт класичної духовної музики у церкві Юра. Вишукані твори відомих класиків від бароко до сучасності (Й.С.Бах, Г.Ф.Гендель, В.А.Моцарт, М.Березовський, К.Сен-Санс, М.Скорик, Е.Вілла-Лобос, І.Соневицький, та ін.)

Сопрано – Наталія ДИТЮК (Заслужена артистка України, солістка Львівської обласної філармонії) http://www.philharmonia.lviv.ua/artists/actors-37/?lang=ua

Віолончель – Ярослав МИГАЛЬ (видатний музикант та композитор світової слави) http://www.philharmonia.lviv.ua/artists/actors-146/?lang=ua

Партія фортепіано – Олена ВЛАДИСЛАВСЬКА (концертмейстер Львівської обласної філармонії).

Вартість квитка: 120 грн.

Бронювання квитків за тел.: +38 (097) 97 321 40.

Захід має благодійну ціль. Усі кошти від продажу ярмаркової продукції та квитків на концерт будуть передані для допомоги українському війську та пораненим.

Метою проекту є популяризація унікальної дрогобицької пам’ятки не лише як архаїчного туристичного об’єкту, а як центру сучасної культури, що основується на традиціях, трансформує їх та стає ще цікавішим як для нового покоління митців, так і для відвідувачів музею.

Генеральний спонсор проекту – Лев ГРИЦАК (Готельно-курортний комплекс «Карпати»).

Партнери проекту: Микола Походжай (видавництво «КОЛО»); Клініка стоматології Тараса Лужецького, Олександра Возняк та FM «Твоє радіо».

Організатори: Лев Скоп, Тетяна Думан («МИТЦІ для УКРАЇНИ»).

Трускавецький вісник

Також читайте