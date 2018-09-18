Збори ініціативної групи (16 вересня)

У неділю, 30 вересня, у Дрогобичі пройде молитовна хода на тему «Сім`я – це найпрекрасніше, що створив Бог».Організовують захід Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ та ГО «Рух за життя». Початок ходи о 15.00 від церкви Пресвятої Трійці. Маршрут ходи: церква св. Петра і Павла, церква Преображення Господнього, церква Успення Пресвятої Богородиці, церква священомучеників Северина, Якима та Віталія. [...]

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