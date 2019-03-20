Знайте, думайте та обирайте свідомо!

Незабаром вибори Глави держави! Це звісно не сенсація. Але резонансно буде нагадати кожному виборцю, що він голосує не за конкретну людину чи її індивідуальну політику, а обираючи Президента України кожен з нас видає «кредит довіри» цілим суспільним державотворчим системам!

Як це? Читаємо разом з Вами уважно Конституцію України – Основний Закон України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80).

Виявляється, що Президент має вирішальний вплив на всі гілки влади, а саме:

законодавчу – Парламент, а це:

450 «кращих обранців нації» та більше 10 тис. їх помічників (детальніше див. https://posipaky.info/)

*ст. 90. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України …

*ст. 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України …

виконавчу – Кабмін, а це:

десятки міністерства та сотні відомств з їх під-відомствами, інституційними відгалуженнями та інфраструктурними одиницями … тисячі посадовців високого рангу …

* ст. 114 … Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

*ст. 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України … може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України …

* ст. 106 п. 15) … Президент … зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;

судову та правоохоронну, а це:

тисячі співробітників органів СБУ та ГПУ …

* стаття 106

п. 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;

п. 14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

а також НАБУ та ДБР …

- перше, утворене Президентом України 16 квітня 2015 р. де керівництво діяльністю НАБУ здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

- друге, хоча і утворене окремим Законом України, керівництво діяльністю ДБР здійснює його Директор. Він призначається на посаду Президентом України …

не тільки органи досудового слідства, а й головне – суди!

Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох — обирає з’їзд суддів України …, двох — призначає Президент України,

ст. 125 … Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України …

ст. 106. п. 22) … Президент … призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;

окремо – армія, а це:

сотні тисяч людей: солдати, командири та тилові підрозділи …

* ст. 106.

п. 10) … Президент … вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України …

п. 17) … Президент … є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

*ст. 107. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. … Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України. …

Президент представляє Україну в світовому масштабі! А це:

тисячі працівників в майже сотні Посольств та Дипломатичних представництв України за кордоном та при різних організаціям …

* ст. 106.

п 3) Президент представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

п 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

п 10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення … Міністра закордонних справ України;

Президент «відповідальний» за регіональну політику місцевих можновладців на місцях, адже сам їх і призначає, а це:

сотні голів ОДА, РДА та міських голів ..

ст. 118 Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України …

окремо слід відзначити, що Президент згідно п 16 ст. 106 – скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим! Чому б не відмінити кримський псевдореферендум?

Більше того, Президент «контролює» «всі» фінанси та медіа країни, а це …

*ст. 106

п 12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;

п 13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

І врешті решт – Президент «карає та милує»

* ст. 106

п 24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

п 27) здійснює помилування;

Отже друзі, ми голосуємо не за Петра, Юлю, Анатолія, Володимира чи ще когось – ми голосуємо за 5-тирічне майбутнє всього законодавчого, виконавчого, судового апарату країни!

Тож думайте і обирайте свідомо!!!

Варто нагадати всім кандидатам, що в Конституції України все ж таки є дуже цікава стаття, а саме №111 в якій зокрема сказано, що «Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину».

Анатолій Марущак, засновник Громадської ініціативи «Інститут Президента України»

Також читайте