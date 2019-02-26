№91663 Знесення пл. Двірцева

На виконанні у Залізничному відділі ДВС м. Львова перебуває виконавче провадження, згідно якого, державні виконавці повинні здійснити необхідні дії щодо демонтажу незаконного самобуду за адресою м. Львів пл.Двірцева, 1а

До боржника були застосовані штрафні санкції, подання про притягнення його до кримінальної відповідальності, внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, однак боржник продовжував ігнорувати судове рішення.

Відповідно, 20.02.2019 комісією у складі: державних виконавців Залізничного ДВС, представників Залізничної райдержадміністрації, поліції, і фірми-підрядника, яка залучена для демонтажу тимчасової споруди-магазину. Було розпочато процедуру знесення будівлі. Боржник належним чином був повідомлений про дату знесення, однак приїхавши члени комісії застали будівлю зачиненою, власник відсутній.

Тому, проведено демонтаж вхідних дверей, та, в подальшому, здійснено опис продуктів і майна, яке знаходилося всередині для подальшої передачі на зберігання, до моменту повернення боржнику.

Станом на сьогодні тимчасова-будівля споруда повністю демонтовано ( фото додається)

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