До уваги суб’єктів містобудування: інформацію про зареєстровані документи на будівництво можна знайти у Реєстрі будівельної діяльності

20.07.2020 | Filed under: Акценти

Державна архітектурно-будівельна інспекція України звертає увагу суб’єктів містобудування, що відомості про нові зареєстровані документи на будівництво у рамках експериментального проєкту вносяться до Реєстру будівельної діяльності.

Зазначений проєкт є першою чергою запровадження Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва, як важливої складової реформи держархбудконтролю в Україні.

Зокрема, до Реєстру вноситься інформація про документи, які дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, а також про містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, відомості про осіб, що отримали кваліфікаційний сертифікат, про проектну документацію, звіти про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів тощо.

У зазначеній системі працюють як Держархбудінспекція та її територіальні органи, так і органи місцевого самоврядування.

Загалом планується, що експериментальний проєкт діятиме до 30 листопада 2020 року. На постійній основі Електронна система має запрацювати з 1 грудня 2020 року.

Можливість розпочати роботу у новому Реєстрі забезпечило прийняття Урядом постанови «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», розробленої Мінцифрою спільно з Мінрегіоном.

Постанова була розроблена на виконання підпункту 1 пункту 1 Плану заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 20.05.2020 № 565-р.

У свою чергу зазначене розпорядження було прийняте на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

Впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва дозволить автоматизувати всі процеси в галузі, зробити їх максимально прозорими та простими для користувачів, а також систематизувати всі дані, що стосуються будівельної діяльності в Україні, в рамках єдиного інформаційного ресурсу. Буде забезпечено зручну, відкриту комунікацію суб’єктів містобудування із органами влади із усуненням можливостей для зловживань з обох сторін.

Пресслужба ДАБІ України

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