Держархбудінспекція оприлюднила план перевірок на 2020 рік

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Державна архітектурно-будівельна інспекція України опублікувала на Інспекційному порталі та власному сайті затверджений річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік.

Згідно з планом буде проведено більше 3,5 тис. перевірок – як щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час виконання підготовчих та будівельних робіт, так і щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів із середніми та значними наслідками.

Таким чином суб’єкти господарювання вже можуть дізнатися, чи включено їх до плану перевірок ДАБІ на наступний рік.

На Інспекційному порталі також можна знайти інформацію про проведені Держархбудінспекцією планові контрольно-інспекційні заходи у поточному році та їх результати.

«Держархбудінспекція почала оприлюднювати інформацію на Інспекційному порталі відповідно до Меморандуму про співпрацю між ДАБІ та Офісом ефективного регулювання. Це необхідний крок до відкритості роботи органу, а також для переходу на ризик-орієнований підхід», – відзначив в.о. Голови Держархбудінспекції Олександр Строкач.

Крім того, із запуском онлайн-платформи «ПРОЗОРА ДАБІ», інформацію про позапланові перевірки ДАБІ почали розміщувати ще й у зазначеній системі. Зокрема, у «ПРОЗОРА ДАБІ» публікуються відомості про заходи контролю щодо об’єктів незначного, середнього та значного класу наслідків, замовниками яких є юридичні особи. За адресою будівництва чи назвою замовника кожен може дізнатися підстави проведення перевірки, дату видачі направлення інспектору та результати контрольно-інспекційного заходу.

Для суб’єктів містобудування така відкритість інформації є додатковим механізмом захисту від можливих зловживань з боку посадових осіб та контролю за правомірністю дій державного органу.

Прес-служба ДАБІ України

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