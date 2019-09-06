ДАБІ України поглиблює взаємодію з громадянським суспільством

06.09.2019 | Filed under: Акценти

Голова ДАБІ України Сергій Кузьмін спільно з Громадською радою при ДАБІ України запровадив інститут громадських помічників Громадської ради при Держархбудінспекції України. Відповідне Положення схвалено протокольним рішенням органу громадського контролю та затверджено Головою ДАБІ.

Громадська рада при ДАБІ залучатиме помічників, аби надавати органам архітектурно-будівельного контролю експертні пропозиції, висновки, аналітичні матеріали, а також здійснювати громадський моніторинг діяльності центрального апарату та територіальних органів Держархбудінспекції. Крім того, громадські помічники проводитимуть моніторинг об’єктів будівництва, та надаватимуть відповідному територіальному органу ДАБІ пропозиції щодо заходів контролю.

«Шляхом консультацій та фахових обговорень для громадських помічників були вироблені найбільш дієві механізми для реалізації їх повноважень. На даний момент інститут громадських помічників є найбільш ефективним інструментом підвищення прозорості роботи органів держархбудконтролю», – зазначив Сергій Кузьмін.

Серед головних повноважень громадських помічників, зокрема такі:

– право бути присутнім під час інспекцій чи інших заходів контролю будівництва;

– право доступу до всіх документів, що стосуються заходів держархбудконтролю;

– можливість моніторингу та вільного доступу на будівництво;

– право проведення зйомок, замірів і лабораторних досліджень будівельних матеріалів з конкретного об’єкту, тощо.

Якщо кількість членів Громадської ради є фіксованою, то кількість громадських помічників необмежена, ним може стати будь-який громадянин України, що має освіту за професійним спрямуванням «Будівництво та архітектура» та має стаж роботи у містобудівній діяльності не менше трьох років. Головна умова – фаховість.

Прес-служба ДАБІ України

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