Засідання дозвільної комісії Держархбудінспекції транслюватимуть онлайн

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Процес прийняття рішень щодо видачі дозвільних документів на будівництво відтепер буде публічним. Держархбудінспекція транслюватиме засідання дозвільної Комісії в режимі онлайн.

Очільниці Держархбудінспекції Олена Костенко зазначила, що такий крок спрямований на усунення корупційних ризиків.

«Ми відновили систему, за якою, по-перше, всі рішення обов’язково оприлюднюються після розгляду на відповідній комісії. А, по-друге, на цій комісії інспектори змушені оголосити, що саме вони здійснили для того, щоб з’ясувати чому може бути виданий або не виданий дозвіл на будівництво того чи іншого об’єкта», – підкреслює Олена Костенко.

За словами керівника ДАБІ, відтепер суб’єкти містобудування та громадськість матимуть можливість особисто спостерігати як працює Комісія, на підставі яких документів приймаються рішення, або через які причини у видачі дозволу чи сертифікату замовнику будівництва відмовлено.

«Наприклад нещодавно звернули увагу на проблему із капітальним ремонтом дороги в Рівненській області. Наразі на Комісії розглядаються фотографії об’єктів перед прийняттям в експлуатацію, щоб розуміти реальний стан, в якому знаходиться об’єкт, щоб не допустити прийняття в експлуатацію недобудованих об’єктів або об’єктів побудованих з порушеннями. Уже з фото було помітно очевидні порушення. Тому у видачі сертифікату було відмовлено», – наголосила Олена Костенко.

Перша онлайн трансляція відбудеться 25 лютого. Засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з реалізацією повноважень ДАБІ щодо дозвільних процедур, можна переглянути на офіційному каналі Держархбудінспекції в YouTube та на сторінці ДАБІ у Facebook.

Пресслужба ДАБІ України

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