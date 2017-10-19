Звернення до депутатів Львівської обласної ради від Трускавця Олександра Чебаненка і Олексія Балицького, до депутатів Трускавецької міської ради і міського голови Трускавця

By  | 19.10.2017 | Filed under: Публікації

У вівторок, 17 жовтня, відбулося засідання Ради Старійшин м. Трускавця, на якому обговорювалося питання функціонування гідромінеральної бази курорту. При дуже ретельній підготовці цього питання виявились надзвичайно тривожні факти. Доповідь Олександра Грищенка і проект рішення в терміновому порядку були передані через присутнього на засіданні заступника міського голови Олексія Балицького міському голові Андрію Кульчинському.

Рішення Ради Старійшин мають рекомендаційний характер, але відображають думки трускавецької громади, оскільки членами ГО являються люди з великим позитивним життєвим досвідом.

У середу, 18 жовтня, відбулася нарада, організована керівництвом ПрАТ «», на якій презентувались умови відпуску мінеральних вод підприємствам, відпочивальникам і мешканцям міста. Безапеляційно встановлена ціна 3 грн. 50 коп. за одне відвідування бювету. При цьому не було надано схеми розрахунків вартості відпускної води. Ціна встановлена в односторонньому порядку монополістом – експлуатантом води «Нафтуся», що є порушенням антимонопольного законодавства. Мешканцям Трускавця пропонується потрапляти до бювету безкоштовно тільки за скеруванням лікаря при відповідній патології і т.п.

На запитання міському голові, коли буде створено спільне з ПрАТ «Трускавецькурорт» підприємство по експлуатації мінеральних вод чіткої відповіді від мера не отримано, а керівник ПрАТ сказав, що «колись буде створено».

Проаналізувавши стан гідромінеральної бази курорту, Рада Старійшин одностайно прийшла до думки, що курорту Трускавець більше загрожує сьогоднішній стан експлуатації мінеральних вод, ніж техногенна катастрофа, зв’язана з обвалом рудника №2 Стебницького ГХП «Полімінерал».

Згідно Кодексу України «Про надра» і Закону України «Про курорти» відповідальність за збереження мінеральних ресурсів покладається: на курортах державного значення – на державу, на курортах місцевого значення – на органи місцевого самоврядування. Трускавець не має офіційного статусу курорту державного значення, тому, шановні депутати і міський голово, вся відповідальність за збереження міста Трускавця як курорту лягає на вас. І тут не можна бути байдужими. Вас обирали люди з надією на їх захист.

Вважаю, що депутатам необхідно негайно скликати позачергову сесію і прийняти радикальні рішення по управлінню гідромінеральною базою курорту і збереженню його ресурсів. При Вашій байдужості можемо втратити курорт!

Факти грубого ігнорування обов’язків сьогоднішнім експлуатантом – ПрАТ «Трускавецькурорт» – по збереженню гідромінеральної бази курорту, що регламентуються законодавством України і приписами спеціальних підзаконних актів, Рада Старійшин готова надати кожному депутату. Хто небайдужий – звертайтесь в терміновому порядку.

Після засідання Ради Старійшин і надання інформації з конкретними фактами міському голові появилася інформація про висловлювання в такому дусі: «Навіщо це Грицаку?».

Моя відповідь така – не для піару, не для балотування на наступних виборах, не з метою когось зневажити. Маю загострену інтуїцію («чуйку») до небезпеки і хочу, щоб місто-курорт Трускавець не стало депресивним через втрату гідромінеральної бази і ще довго створювало можливість всім мешканцям мати роботу і засоби для існування. Адже навколо нас так багато негативних процесів: техногенних, політичних, економічних та ін. Мешканці масово виїжджають за кордон.

А від вас, шановні депутати Львівської обласної ради від Трускавця, депутати Трускавецької міської ради і міський голово, залежить майбутнє Трускавця. Не будьте байдужими!

Лев , голова МГО «Рада Старійшин», генеральний директор ГКК «Карпати», міський голова Трускавця 2002-2010 рр., трускавчанин

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