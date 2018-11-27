Без зловживань не обійшлося

29 листопада Громадська рада протокольно затвердила перелік проектів-переможців Бюджету громадських ініціатив Трускавця. Вони були відомі ще 13 листопада, коли Громадська рада провела підрахунок голосів, поданих за той чи інший проект. Переможці такі: 1) проект «Придбання звукового та світлового обладнання для проведення масових заходів» біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ), бюджет проекту 198 458 грн., 2) придбання акустичного обладнання для озвучення масових заходів релігійно-культового характеру для церкви преподобного Агапіта Печерського (УПЦ КП) на вул. Івасюка за 97 тисяч гривень, 3) реконструкція частини підпірної стіни та прилеглих сходів на Стуса, 14 за 99 тисяч гривень, 4) гра-тур «Теренкури Трускавця» за 99 тисяч гривень.

Та хоча переможці не змінилися, проте змінилася кількість поданих голосів за той чи інший проект. В 65 бланках, що становить близько 7%, були виявлені порушення. На жаль, окремі бібліотекарі, котрим було доручено слідкувати за порядком при голосуванні, поставилися до своїх обов’язків дещо халатно. Тож ті бланки, де не були вказані номери паспортів чи повна адреса реєстрації, Громадська рада забракувала. А ті випадки, коли дехто голосував двічі в різних бібліотеках, взагалі можна вважати свідомим правопорушенням. На щастя, розрив між проектами-переможцями та іншими проектами був настільки великим, що спроби фальсифікації волевиявлення громади Трускавця зазнали фіаско. Проте на майбутнє Громадська рада мусить добре подумати та доопрацювати Положення, щоб такі махінації не могли мати місце. Звісно, з бібліотекарками теж проведуть відповідну роботу, адже виявилося, що «карусель» йшла тільки через кількох з них.

Громадській раді варто також розібратися і зі своїми внутрішніми проблемами. Вже не вперше надзвичайно важко зібрати кворум, навіть для технічного затвердження переліку переможців. Так, якщо б не відповідальний депутат, член Громадської ради Святослав Грабовський, то Громадська рада мусіла б зібратися іншого дня через брак кворуму.

Під час обговорення помилок всі присутні члени Громадської ради (Олег Карпин, Оксана Барабаш, Святослав Грабовський, Леся Соляк, Микола Баброцяк, Володимир Ключак) були одностайними в тому, що всі бюлетені з порушеннями, які суперечать діючому Положенню про Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця, мають бути визнані недійними. Отже, з 65 бюлетенів найбільше недійсних було з відсутністю адреси реєстрації чи неповною адресою (для прикладу, вказано вулиця Стебницька чи Мазепи без вказування номерів будинку та квартири) – 28. В 4 випадках проголосували неповнолітні особи (до 16 років), в 12 виявлено подвійне голосування.

В цілому проекти-переможці набрали таку кількість голосів: 1) 407 (попередньо було 462), 2) 335 (попередньо було 364), 3) 210 (попередньо було 233), 4) 103 (попередньо було 111).

Чотири проекти-переможці мали б дочекатися своєї реалізації в 2019 році. Півмільйона гривень – ніби й невелика сума для такого заможного міста як Трускавець. Останні три роки ми бачили, як гроші тринькалися направо-наліво – то на безглузде ралі на католицький Великдень, то сотнями тисяч на фестивалі та російськомовних співаків, то на великодні кошики за 100 тисяч гривень чи кожного року нові новорічні іграшки. Але тепер буде по-іншому. Воєнний стан все ж вдарить по Трускавцю, як би не пробувала втішати українські курорти депутатка від «Самопомочі», голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Верховної Ради України Анна Романова.

Прийде час затягувати ремені та зменшувати апетити, прийде час скорочувати кількість розбухлого чиновництва та визначатися з пріоритетами. Напевно, краще інвестувати гроші в дороги, ніж у ралі, в справжню культуру та духовність, а не в бутафорські кошики, іграшки чи селфі-скульптури, в те, що хоче громада, а не в те, що лобіює якийсь один пан у м`якому кріслі в мерії. Власне проекти Бюджету громадських ініціатив – це голос народу, тож добре, що хоча б така невелика як на доходи курорту сума виділяється на реалізацію тих робіт, які хочуть мешканці Трускавця. Як не як, в голосуванні за Бюджет громадських ініціатив взяли участь 926 трускавчан (814 в паперовому голосуванні, а 106 через Інтернет).

Володимир Ключак

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