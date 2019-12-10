Робота з платниками ПДФО як можливість збільшення бюджету громади

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Дуже важливою завжди була і залишається активна робота громад для виявлення резервів наповнення бюджетів. Однією з кращих практик в цьому напрямі може похвалитися Підберізцівська об’єднана територіальна громада.

Тут уже спрацювали на випередження і підготувалися до остаточного скасування норми про перерахування частини акцизного податку до місцевих бюджетів. Як відомо, дана норма діяла до 2020 року, проте у листопаді Верховна Рада України проголосувала за пролонгацію цього «бюджетного правила» ще на рік – до 2021 року. Безумовно, таке рішення підсилить ресурсну базу місцевих бюджетів наступного року, проте, лише трохи відтягне в часі момент, коли потрібно буде мати надійні компенсатори взамін на неотриманий акциз.

У структурі доходів громади акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) у 2018 році становив 1 866,4 тис. грн. (план на 2019 рік – 1 750,0 тис. грн), а акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 7 542,8 тис. грн (план на 2019 рік – 6 962,0 тис. грн). Ці податки, по суті, є другим за обсягом джерелом наповнення сільського бюджету (після трансфертів) і в сумі перевищують навіть обсяги одержаного ПДФО.

Відтак, громаді особливо актуальним став пошук компенсаторів цього загальнодержавного податку. І громада показала результат, впевнено прямуючи до поставленої мети – повністю не залежати від надходжень по акцизу на паливо.

Оскільки у більшості ОТГ суттєву частку доходів займає ПДФО, спеціалісти Підберізцівської сільської ради вирішили активно зайнятись саме цим питанням.

Насамперед, для цього було розроблено план дій. У першу чергу була проведена робота по акумуляції усієї інформації щодо суб’єктів господарювання в розрізі старостинських округів: реєстраційні дані, контактна інформація, юридичні адреси, адреси фактичного ведення діяльності та її види, дані про засновників та керівників, об’єкти нерухомості – основні фонди – споруди, землю в тому числі до уваги брався формат користування – власність чи оренда. Йшлося не лише про ті суб’єкти господарювання, що зареєстровані в ОТГ, але й ті, що здійснюють свою фактичну діяльність на її території. Також було проаналізовано договори оренди, ставки, нормативно-грошову оцінку.

Після цього прийняли рішення про необхідність здійснення обходів території. Щоб формалізувати цю процедуру, відповідні запити надіслали в органи ДФС, сформували графік і розіслали повідомлення про це усім керівникам підприємств. Також, окрему увагу приділили легалізації діяльності осіб, які працюють на фізичних осіб-підприємців, оскільки податок за таких працівників потрібно сплачувати правильно.

За результатами проведених заходів, орган місцевого самоврядування з допомогою існуючих юридичних інструментів зміг вплинути на суб’єктів господарювання, проводячи відповідні переговори і залучаючи такий потрібний громаді фінансовий ресурс. На думку радника з юридичних питань Андрія Гниди, потреба в ефективному наповненні місцевого бюджету спонукає менеджмент ОТГ краще вивчати потенціал своєї громади (і людський, і матеріальний), показувати свою ефективність у переговорних процедурах, приймати нестандартні управлінські рішення.

Радник з місцевих фінансів Юрій Голинський розповідає про ще один резерв збільшення надходжень місцевого бюджету – податок на доходи фізичних осіб, зокрема отриманих від здачі в оренду паїв. У статті 168.4.9 Податкового кодексу України йдеться, що з липня 2018 року визначено, що суми податку на доходи фізичних осіб, нараховані податковим агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду суборенду, емфітевзис земельних ділянок, земельних часток паїв, виділених або не виділених в натурі на місцевості, сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди суборенди, емфітевзису.

Спеціалісти громади працювали і з такими об’єктами, вивівши додатковий фінансовий ресурс “з тіні”. За результатами цієї роботи з наповнення дохідної частини бюджету в частині ПДФО, надходження за 11 місяців 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросли майже на 1,4 млн. грн.

За словами Юрія Голинського, цього поки що недостатньо, аби повністю компенсувати майбутні втрати від ненадходження акцизу. Проте, результативна активність працівників сільської ради не залишає сумнівів щодо їхньої спроможності повністю досягнути поставленої мети ще до 2021 року.

Дарія Зубрицька

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