Як вижити небанківським фінансовим установам?

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3 вересня 2019 р. у Верховній Раді зареєстрований проект Закону про консолідацію повноважень нагляду над небанківськими фінансовими установами №1069-1, який є альтернативним до законопроекту №1069 «спліт».

Законопроект №1069-1 розроблений за участю експертів небанківського фінансового сектору в особі «Об’єднання учасників фінансового ринку» (до ОУФР входить 14 громадських організацій та асоціацій, які працюють у галузі, в тому числі, об’єднань споживачів). Проект закону внесений народним депутатом України Костянтином Бондарєвим (фракція «Батьківщина»).

Основні положення законопроекту:

Створюється новий консолідований орган нагляду за ринками небанківських фінансових послуг, до повноважень якого будуть віднесені наглядові функції, які зараз виконують Нацкомфінпослуг та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Забезпечується інституційна спроможність нового наглядового органу, при цьому зберігається система стримувань і противаг, які запобігають необґрунтованому тиску на бізнес та можливим проявам корупції. Наглядовий орган наділяється також функціями в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг, як це і прийнято в країнах ЄС.

При цьому Національний банк не навантажується непрямими завданнями до його основної конституційної функції – збереження стабільності гривні та проведення монетарної політики, як у випадку ухвалення тих законопроектів про консолідацію нагляду за небанківським фінансовим ринком, де він передається до НБУ (1069 та 0965/колишній скандально відомий 2413а).

Нагадаємо, що 29 серпня учасники небанківського фінансового ринку у відкритому листі закликали Президента України Володимира Зеленського заблокувати ухвалення законопроектів 2413а/1069, які передбачають передачу наглядових функцій НБУ, оскільки вони несуть суттєві ризики тиску на бізнес, корупції, ставлять під загрозу економічну безпеку країни та соціальну стабільність.

Зокрема експерти ринку підрахували, що внаслідок передачі нагляду НБУ з ринку підуть сотні небанківських фінансових установ, переважно – національний бізнес, який працює в регіонах. В результаті країна недорахується 40-70 тисяч робочих місць для кваліфікованих працівників, скоротяться надходження до місцевих бюджетів, що дасть поштовх зростанню соціальної напруги.

При цьому споживачі фінансових послуг втратять у легкості та зручності доступу до них, якість послуг впаде, а ціни зростуть через зниження рівня конкуренції в галузі.

В’ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес» (член ОУФР) заявив: «Ухвалення альтернативного законопроекту (№1069-1) стало б простим та ефективним рішенням, яке наближає нашу країну до європейських практик регулювання бізнесу. Створення окремої Комісії замість передачі функцій нагляду НБУ відповідатиме позиції президента та уряду стосовно необхідності дерегуляції бізнес-середовища та викорінення корупції, а також не суперечитиме нормам Конституції».

Сергій Герасименко, Національний прес-клуб «Українська перспектива»

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