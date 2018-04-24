Все повертається бумерангом. Зробиш добро – воно до тебе повернеться. Даси милостиню, допоможеш потребуючому – і отримаєш віддачу, часто в рази більшу за твої видатки. Подібно зі злом – якщо ти його чиниш, то воно до тебе повернеться.

Коли у 2015 році негідники монтували «мультфільми» проти тодішнього кандидата на посаду міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, то вони не думали, що їхня «праця» дасть зворотній ефект. Злість та ненависть до лікаря не зіграла проти Андрія Кульчинського, а вдарила натомість рикошетом проти замовника негідних «мультиків». Але цього замовника життя так нічого й не навчило – тепер, у квітні 2018 року, появляються нові «мультики», які боти поширюють у Фейсбуку.

Коли в 2009 році політтехнолог Кремля з Санкт-Петербурга брався уярмлювати трускавецький люд, то він і гадки не мав, що його розум, вміння та навички, подібно ж як і московські гроші на підкуп та технології виявляться нічим перед мудрістю трускавецької громади. Маніпуляції з «опозиційністю» до Путіна і переоцінка своїх можливостей спрацювали проти технолога на псевдо Мерзавец і він зазнав ганебного провалу – не в столиці і навіть не у Львові, а в провінційному 20-тисячному Трускавці.

Коли в травні 2017 року у Трускавці виникли перебої з вивезенням сміття, то за цією штучно створеною ситуацією стояли певні люди. Вони залучили «активістів», щоб ті блокували бориславське сміттєзвалище, і гори сміття на курорті мали дискредитувати владу міста. І все це для того, щоб на хвилі людського невдоволення нагадати про колишнього, який буцімто не доводив місто до такого стану. Але все повертається бумерангом, і тепер «сміттєва» тема турбує тих, хто «замовляв» її виникнення у Трускавці. Дрогобич досі не налагодив контакту з Броницею, а масштаби забруднення міста явно не надихають на оптимізм.

Коли восени 2017 року один одіозний діяч з Трускавця почав «копати» проти начальника санаторію «Перлина Прикарпаття» з метою самому посісти це «злачне» місце, він і не думав зважати на народну мудрість. А вона каже: «Не копай яму нікому, бо сам в неї впадеш». Але Бог за несправедливість не б`є палицею, є інші методи покарання. Пройшло півроку, і бумеранг влучив у того, хто його кидав.

Той, хто ходив з труною з метою політичного самопіару, змушений був покласти в неї дружину. Той, хто плювався жовчю, змушений був іти на операцію. Той, хто вважав інших ніким, сам став ніким. Той, хто не слухав інших, не може зараз сказати й слова, бо хто б його слухав. Той, хто був вірним псом, сам же мусив вкусити колишнього господаря…

Закон бумеранга діє безвідмовно. Сієш добро – пожнеш благодать. Сієш зло – воно прийде на твою голову. Так було, і то не раз. І так буде й надалі.

Сьогодні кілька людей запитували в мене поради. Що робити з тими «мультфільмами», які порочать людську честь і гідність, адже всі знають, під чиє замовлення їх готують? Що робити з Качмарем у Дрогобичі? Скільки можна терпіти несправедливість? Чому мер Трускавця не дослухається до людей, а дозволяє дерибанити бюджет міста? Як вплинути на несправедливого сусіда? І такі питання люди задають щодня.

Відповідь є – це закон бумеранга. А ще давнє китайське прислів`я про ворога, труп якого спливатиме річкою. Потрібно сидіти біля неї, і чекати. І не дозволяти цьому ворогу опановувати ваші думки.

Коли я читаю сповнені ненависті та немудрості думки-коментарі-статті-побрехеньки, то прощаю цим людям. І молюся за них. Висота життєвого досвіду – це та вершина, на яку піднімають не роки, а добрі вчинки і чисті помисли. Саме з цієї висоти можна побачити річку, котра тече внизу, забираючи в безвість політичні трупи безликих та сірих. Саме з цієї висоти завжди ближче до неба та до Неба. І тільки на цій висоті ти розумієш, що любов сильніша за ненависть.

«Якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом, а як спрагнений він, водою напій ти його, бо цим пригортаєш ти жар на його голову, і Господь надолужить тобі!» (Приповісті 25:21,22).

Володимир Ключак

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