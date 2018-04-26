Дебати у судовій справі «Казочка про Петеньку і Лесеньку» відбудуться 11 травня

27 квітня відбулося чергове засідання Трускавецького міського суду у справі про захист честі, гідності та ділової репутації за позовом Петра Іванишина та Лесі Дідик проти Руслана Цехмейстера, Любомира Поливки, ГО «Журналістська агенція «Трускавець Онлайн» та КП «Редакція міського радіомовлення». Справу слухає суддя Віталій Грицьків. Інтереси позивачів представляє адвокат Юрій Крамар, інтереси відповідачів – адвокати Наталія Потічна та Ігор Багнюк.

На сьогоднішньому засіданні учасники заслухали останнього свідка від позивачів – доньку Петра Іванишина Оксану Гриців. Окрім того суддя ознайомив присутніх зі всіма документами, які знаходяться в матеріалах справи, а це аж два томи.

Засідання тривало більше двох годин, після чого суддя за клопотанням всіх учасників судового процесу оголосив перерву. Наступне судове засідання в цій справі призначено на 11 травня (11.00).

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