Док. фільм “Трускавець: портрет мого міста”

Національна мережа продуктових магазинів АТБ запрошує на роботу в м. Трускавець: - продавця-консультанта – 6100 грн/міс, - охоронника – 6300 грн/міс, - молодшого приймальника товарів (вантажника) – 6300 грн/міс, - помічника продавця-консультанта (прибиральницю) – 5300 грн/міс. Зазначено орієнтовний рівень доходу в місяць. Звертатись за тел. 068-861-16-64, 050-385-01-47. Також читайтеЗапрошуємо на роботу електрика (0)Запрошуємо на зустріч [...]

Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу електрика. Тел для довідок (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеАТБ запрошує на роботу (0)Запрошуємо на зустріч “Медіація як спосіб вирішення конфліктів” (0)Потрібен масажист (0)Трускавець запрошує на День молоді (0)