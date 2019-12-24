Анімація чи «промоція»?

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В житті будь-якої сучасної людини періодично з’являється потреба подорожувати. Подорожі – це те, що здатне дарувати нам нові емоції та враження. Перебуваючи в інших країнах, відриваєшся від повсякденності, потрапляєш в інші умови, побут, суспільство. Там дізнаєшся багато нового, маєш що порівнювати. Подорожі, направду, змінюють нас.

Цей рік став для мене суцільною мандрівкою, повною несподіванок і відкриттів. Географія моїх поїздок в якості екскурсовода приблизно є такою: 194 міста Західної України від Ковеля, Луцька через Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Закарпаття до Кам’янець-Подільського та міста Бакоти (затоки на березі Дністра Хмельницької області). Різні враження, люди, безліч цікавих туристичних об’єктів. Далі – Польща. А під кінець року Єгипет: Хургада, Луксор, пустеля Сахара. Переліт через три моря – Середземне, Чорне і Червоне. З кожного місця сувеніри, подарунки, приємні враження, фото та відео.

Світ швидко змінюється і ним править маркетинг, а тому важливо йти в ногу з часом. Маркетинг – діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживача. Важливою складовою маркетингу є організація сервісу, в якому «анімація» відіграє найважливішу роль.

Вперше у своїй практиці як людина, що працює у сфері туризму, зустрів термін «анімація». До цього, як і більшість з нас, слово «анімація» асоціювали з мультиплікацією і роботою з дітьми. Насправді, «анімація» має латинське походження (anima – вітер, повітря, душа; animatus – одухотворення – той що надихає). Анімація – стимулювання життєвих сил і залучення людини до активної діяльності. За кордоном це є своєрідна послуга, що має на меті підвищити якість обслуговування відпочивальників, своєрідна форма реклами для залучення гостей з метою просування туристичного продукту.

Сьогодні у відпочинковому бізнесі анімація практикується в декількох видах: рекреаційна анімація, готельна анімація, туристична анімація, спортивна анімація, дитяча анімація. І, що важливо – дитяча анімація у цьому сегменті займає лише 5%. На всіх курортах люди, які займаються певними видами організації відпочинку, є дуже затребувані. Великі готелі не уявляють свого існування без команди аніматорів. Аніматор – це та особа, яка найбільше запам’ятовується відпочивальнику під час перебування в готелі чи поза ним. В кожному закладі день починається і закінчується з аніматором. Різноманітні програми: ранкової гімнастики, спортивних конкурсів, йоги, водного поло, скандинавської ходьби, велоекскурсій, теренкурів, музично-розважальних заходів для дітей і дорослих.

Коли повертаєшся після відпочинку додому, то серед перших вражень, якими хочеться поділитись з друзями – сервіс та анімація як одна із важливих складових сервісу. Ось чому тамтешні готельєри не знімають дорогих рекламних роликів і не витрачають гроші на шаблонні публікації у шпальтах дорогих ЗМІ і глянцевих журналів, не відвідують туристичних виставок і не роздають там жодних буклетів і календариків. А представники влади курортних міст не їздять коштом платників податків на всілякі так звані «промоційні» імпрези. За них популяризацію курорту чи готелю роблять їхні відпочивальники, туристи, які є живими носіями рекламного продукту.

За час своїх подорожей я жодного разу в жодному місті ані в Україні ані за кордоном не чув слова «промоція». «Промоція» є тільки в Трускавці. Сучасна практика відпочинкового бізнесу показує, що саме готельна, туристична, рекреаційна анімація є новим і дуже ефективним засобом залучення клієнтів. Вона найкраще впливає на позитивну оцінку роботи готелю і створює у відвідувачів гарні враження про готель, курорт і країну в цілому, стимулюючи відпочивальників, а також їхніх знайомих та друзів відвідати це місце ще раз.

Сьогодні можна ствердно сказати, що анімація як частина маркетингу – нова філософія в готельно-курортній сфері, яка сприяє підвищенню якості надання послуг, рівня задоволення відпочинком і є найкращим популяризатором туристичного продукту. Продукту, який треба вміти створювати.

Повернувшись в курортний Трускавець, так і хочеться побажати головним «промоуторам» перестати мріяти про турнікети на бюветі… І нарешті навчитись не продавати «Нафтусю», а надавати якісні послуги, за які гості з задоволенням самі будуть платити.

Віктор Пиців

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