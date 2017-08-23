Інвестуймо в культуру та духовність!

У Трускавці триває голосування за проекти, подані на конкурс «Бюджет громадських ініціатив». До 30 серпня можна буде проголосувати чи то через Інтернет, чи особисто в пунктах голосування, на які визначені бібліотеки міста. Проголосувати можуть тільки мешканці Трускавця (люди з трускавецькою пропискою), причому тільки один раз за один проект. У вересні підсумки голосування будуть оприлюднені, тоді й стане ясно, які ж ініціативи громадськості здобули найбільшу підтримку трускавчан.

Проектів на конкурс хоч і було подано небагато (19), але до фінальної стадії голосування всі не дійшли. Експертна рада спільно з Громадською радою деякі проекти «відсіяли», оскільки окремі з них аж ніяк не вписувалися в категорію «громадських ініціатив», а нагадували спроби «вибити» додаткові кошти з бюджету для потреб освіти чи медицини. В результаті у переліку проектів, внесених у символічний «бюлетень» для голосування, виявилося 11 громадських ініціатив.

На особливу увагу заслуговує проект «Придбання обладнання для озвучення масових заходів, що проводяться у Релігійно-просвітницькому центрі імені отця Івана Валюха». Нагадаємо, що Релігійно-просвітницький центр у Трускавці, який носить ім`я настоятеля трускавецької греко-католицької парафії св. Миколая у І пол. ХХ ст. о. Івана Валюха, знаходиться навпроти церкви святого Миколая, за адресою Стебницька, 3. Там громадські організації міста проводять масові культурні заходи, спрямовані на національно-патріотичний та духовний розвиток громадян, суспільну активність, сприяють становленню та вишколу нових лідерів спільноти міста. Серед організацій, які збираються в цьому приміщенні – «Українська молодь – Христові», «Пласт», інші громадські організації. Тут проводилися зустрічі з письменниками, митцями, зокрема, проект «Перехресні стежки» організував у цьому приміщенні зустріч з лауреатом Шевченківської премії, письменником із Закарпаття Мирославом Дочинцем.

Щороку Релігійно-просвітницький центр проводить міський дитячо-юнацький конкурс-фестиваль духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!», міський фестиваль хорового мистецтва «У різдвяній родині колядує Трускавець», українські вечорниці, велику коляду по місту, вечори духовної обнови для освітян та реколекції для батьків, Свято Матері, літній табір для школярів та багато інших заходів. На жаль, відсутність озвучення певною мірою відбивається на якості, адже великі зали при відсутності мікрофона та поглинанні звуків шторами та м`якими кріслами не сприяють хорошій чутності. Тому підтримка цього проекту, який оцінено в суму 76 з половиною тисяч гривень, стало б хорошою інвестицією трускавецької громади в культуру та духовність.

Можна передбачити, який галас здіймуть окремі «діячі» масонського штибу, типу «церква не є бідною» і так далі. Але таким опонентам варто нагадати, що Церква – це ми, і фінансування Релігійно-просвітницького центру у Трускавці є не фінансуванням окремих священиків, а вкладенням у майбутнє, в нашу молодь, в духовність, у культуру.

Другим надзвичайно важливим проектом серед 11 поданих на конкурс «Бюджет громадських ініціатив», є запланований концерт на День українського добровольця. Напевно, не потрібно пояснювати чи доводити комусь, яку ж колосальну роль відіграли і далі відіграють добровольці та волонтери у справі наближення нашої перемоги. Української перемоги! Тому організація такого концерту у Трускавці була б не тільки вшануванням тих, хто захищає мир та спокій в Україні, але і благодійним внеском громади, її активнішим залученням до волонтерства. Концерт планується провести в середині березня наступного року, автори проекту оцінюють його в 57,5 тисяч гривень. Порівняно з шаленими коштами, витраченими на святкування 190-літнього ювілею курорту, зокрема на Тіну Кароль, це фактично копійки.

Решта дев`ять проектів стосуються житлово-комунальної сфери, господарства, інфраструктури. Так, чотири проекти стосуються покращення благоустрою біля будинку 14 на вулиці Василя Стуса, два – облаштування зупинок громадського транспорту (біля продуктового ринку та на вулиці Мазепи навпроти російської церкви). Серед інших трьох – встановлення антивандальних тренажерів на Сагайдачного, 26, облаштування вільного простору на прибудинковій території біля УРБАН-бібліотеки (Бориславська, 36) та створення дитячого відпочинкового комплексу «Дитячі мрії» на Івасюка, 13.

Напевно, кожен з цих 9 проектів заслуговує на увагу і навіть у випадку невдачі щодо фінансування з бюджету участі міська влада Трускавця мала б подумати над цими пропозиціями громадськості та знайти можливості профінансувати ці ініціативи в наступному році. Звісно, це питання мали б піднімати і депутати, які були обрані по тому чи іншому окрузі (для прикладу, округ, до якого входить Стуса, 14, представляють в раді аж два депутати – Ігор Стасик та Руслан Цехмейстер, а з цього округу подано 4 проекти).

Так чи інакше, громада покаже свої вподобання і голосування виявить, які ж пріоритети у трускавчан. Чи це турбота про дітей, чи це інвестиція у культуру та духовність, чи це підтримка нашої армії та волонтерів, чи ж господарські питання окремих будинків та територій. В будь-якому випадку виділення владою міста коштів для бюджету участі свідчить про залучення громади до розподілу коштів. Бо таке явище як бюджет громадських ініціатив складно було собі уявити, для прикладу, у 2010-2015 роках, коли і бюджет міста був мізерним, і всі гроші розділяли на «свої» округи депутати тодішньої провладної більшості.

Насамкінець хочемо зауважити, що ця стаття не покликана ні агітувати за якийсь із поданих на бюджет участі проектів, ні критикувати когось, ні тим паче хвалити теперішню владу міста. Її мета проста і однозначна – спонукати трускавчан до більшої активності, до вміння брати відповідальність за власне місто, до формування пріоритетів. Адже хто як не жителі Трускавця мають вирішувати що ж потрібно для нашого міста.

Нагадуємо, що проголосувати за проекти «Бюджету громадських ініціатив» можна на сайті http://initiativ.e-dem.in.ua/truskavets або в 4 бібліотеках Трускавця (Дрогобицька, 14, Бориславська, 36, Стебницька, 70, Стебницька, 76).

Володимир Ключак

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