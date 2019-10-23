Громада Трускавця отримала у власність надкаптажні споруди трускавецьких джерел мінеральних вод та інші об’єкти

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22 жовтня 2019 року затверджено три акти приймання-передачі майна з балансу ПрАТ «Трускавецькурорт» на баланс комунального підприємства «Парк курортний» Трускавецької міської ради. Відтак місто Трускавець безкоштовно набуває у власність 15 об`єктів:

– колодязі джерел №7 «Фердинанд», №3 «Броніслава», №11 «Юзя»,

– надкаптажні споруди джерел №6 «Едвард», №7 «Фердинанд», №3 «Броніслава», №11 «Юзя»,

– огорожа джерела №11 «Юзя»,

– будівля майстерні,

– будівля туалету №2 (літнього),

– дамба в курортному парку,

– пам’ятник Адаму Міцкевичу,

– скульптура «Дитинство»,

– музична альтанка,

– більярдна з літньою площадкою.

Всі ці споруди, котрі були власністю ПрАТ «Трускавецькурорт», відтепер належать громаді міста Трускавця. Передача майна здійснена в рамках співпраці між Трускавецькою міською радою та ПрАТ «Трускавецькурорт» на підставі рішення Трускавецької міської ради № 1402 від 30 червня 2019 р. «Про надання згоди на передачу основних засобів (нерухомого майна» у комунальну власність територіальної громади м. Трускавця».

– Наша команда зробила те, чого не змогли зробити попередні міські голови за весь час незалежності України. 22 жовтня 2019 року громада Трускавця стала власником 15 об’єктів в курортному парку Трускавця. Це черговий крок до отримання громадою міста контролю над лікувальними водами курорту та його гідромінеральною базою загалом. Здобуття контролю над цими об’єктами є доказом ефективності нашої роботи. Адже ми працюємо виключно задля блага трускавецької громади, і ніхто не зверне нас із цього шляху, – прокоментував передачу громаді 15 об`єктів у курортному парку міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

– Зараз маємо проміжний позитивний результат, але ще настане той час, коли всі об’єкти гідромінеральної бази перебуватимуть у власності міста. Головне – побільше працювати, і поменше шкодити та заважати пустими балачками й беззмістовними обіцянками. Тепер місто має повне право та можливість інвестувати в те, що юридично належить громаді Трускавця, а також залучатиме грантові кошти для відновлення й реконструкції отриманих об’єктів. Наприклад, тільки тепер ми зможемо зробити перші кроки для відновлення Дептаку, бо досі споруда та майданчик біля неї були у власності та на балансі ПрАТ «Трускавецькурорт». Мною вже надано доручення управлінню розвитку міста спільно з нашими закордонними партнерами в Польщі та Німеччині розпочати пошук грантових програм, участь в яких дозволила б залучити кошти на реконструкцію та реставрацію зазначених об’єктів. З початку своєї каденції я і вся наша команда працюємо в тому напрямку, щоб громада стала власником гідромінеральної бази. Тільки наші нащадки зможуть гідно і належним чином оцінити таку історичну подію як отримання громадою контролю над головним багатством Трускавця, – зазначив Андрій Кульчинський.

На фото: 1) надкаптажна споруда джерела №6 «Едвард», 2) перша сторінка одного з трьох актів приймання-передачі майна.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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