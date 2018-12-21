Кількість мінімізаторів у Трускавці зменшилася вдвічі

Кількість мінімізаторів у Трускавці в 2018 році суттєво зменшилася. Про це 2 січня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив міський голова Андрій Кульчинський. Так, якщо в січні 2018 р. у Трускавці налічувалося 52 підприємства-мінімізатори, де працювало 1165 працівників, то станом на кінець листопада 2018 р. таких підприємств вже було тільки 23 із зайнятими на них 173 працівниками. Міський голова зауважив, що постійно велася роз`яснювальна робота щодо потреби виплачувати працівникам зарплату не нижче від мінімальної, причому зі всіма необхідними відрахуваннями та податками, а не «на чорно».

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