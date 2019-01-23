Лікар з «Кришталевого палацу» отримав звання Заслуженого

22 січня Президент України Петро Порошенко підписав Указ № 14/2019 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України». Серед нагороджених – і лікар з Трускавця Володимир Бутков, завідувач відділення ДП “Санаторій “Кришталевий палац”. Він отримав звання «Заслужений лікар України». Вітаємо!

Як інформують у Львівській ОДА, всього відзначено 13 мешканців Львівщини. Серед них і наші земляки з Дрогобиччини та причетні до творення культурного обличчя нашого краю: 1) станичний Дрогобицької міської Станиці Всеукраїнського Братства ОУН-УПА ім. генерала Романа Шухевича Михайло Лисий (орден «За заслуги» ІІІ ступеня), 2) член Бориславської Станиці Братства вояків УПА Всеукраїнського Братства ОУН-УПА ім. генерала Романа Шухевича Степан Грубар (орден «За заслуги» ІІІ ступеня), 3) один з авторів пам’ятника Патріархові Йосифові Сліпому у Трускавці та інших пам`ятних знаків у місті-курорті Орест Скоп (орден «За заслуги» ІІІ ступеня), 4) заступник директора комунального підприємства “Дрогобицьке регіональне радіомовлення «Франкова земля» Лариса Геряк (звання «Заслужений журналіст України»).

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