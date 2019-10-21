У Трускавці туристичного збору зібрали на 1,3 млн гривень більше

21.10.2019 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Львівської ОДА, у поточному році з усіх видів надходжень до місцевих бюджетів найбільшої реформації зазнав туристичний збір. Раніше його розмір становив від половини до одного відсотка мінімальної зарплати від загальної вартості проживання туристів, тепер – до пів відсотка для вітчизняних туристів і до 5 відсотків – для іноземців за кожний день проживання.

Загалом туристичного збору надійшло до бюджету області 14,1 млн гривень. Це на 4,6 млн грн або 48% більше, ніж за 9 місяців торік (надходження всіх податків разом зросли лише на 20%). Це найвищий відсоток росту збору за останні 4 роки. Найбільше зростання надходжень у Львові – на 2 млн грн, Трускавці – на 1,3 млн грн та Бориславі (Східниця) – на 0,3 млн гривень.

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