Підземні поштовхи в Трускавці

By  | 29.09.2017 | Filed under: Публікації

Мешканці багатоповерхівок Сагайдачного, Мазепи, Данилишиних стверджують, що близько восьмої вечора  28.09.2017  відчули підземні поштовхи в своїх квартирах.

Такі поштовхи можуть бути спричинені  обвалами в пустотах, що утворились в наслідок видобутку корисних копалин в сусідньому місті Стебник. За даними фахівців навколо Трускавця є 30 мільйонів кубометрів пустот, частина з яких ніяк не контролюється і затоплена.
Більш детальніше в публікаціях:

Провал….. Чи завжди буде безхмарним небо над курортом Трускавець?

“Хто їздить по дорозі Львів — , чи то з Дрогобича, чи то з ближніх сіл та містечок, напевно зауважили її деформацію (просідання та тріщини) дорожнього полотна безпосередньо перед спуском до Трускавця.

За свідченнями фахівців, в районі деформації дорожнього полотна можливий грандіозний карстовий провал, що приведе до утворення солоного озера та зникнення автомобільної дороги Львів-Трускавць. Цілком очевидно що такий катаклізм приведе до ряду інших негативних явищ в навколишньому середовищі аж до техногенного землетрусу. Та найголовнішим тут можуть стати зміни гідрологічного режиму в регіоні, що в свою чергу несе величезну загрозу для мінеральних вод Трускавця – аж до можливої їх втрати. Справа в тому, що в районах де сформовані поклади калійно-магнієвих мінеральних руд, як правило, формуються і різноманітні мінеральні води. Так є в цілому світі (зокрема і в Німеччині де знамениті бальнеологічні курорти розміщені поруч з калійними виробництвами), так є і в Трускавці, де на формування знаменитих мінеральних вод безпосередній вплив мало Стебницьке родовище полімінеральних руд, ще й при суттєвому впливі Бориславського нафто-газоносного родовища. В результаті складних геологічних процесів ми і отримали букет мінеральних вод Трускавця і її знамениту та унікальну троянду – «Нафтусю».

12 млн порожнин – чому Львівщина може піти під землю

– Переді мною договір купівлі-продажу фондом держмайна. Пакет акцій Полімінералу був проданий публічному акціонерному товариству компанії Райс. Вони повинні були витратити на минулий рік на квітень 1 мільярд гривень на природоохоронні заходи, – каже міський голова Стебника Петро Старосольський.

Сьогодні власники заводу жодних заходів для відвернення катастрофи не проводять.

Тоді як земля з-під ніг мешканців Стебника та довколишніх сіл може піти будь-якої миті.

Зеновій Варивода: «Землетрусу в Стебнику не було» (додано карту)

- Чи може Стебник за таких обставин провалитися під землю?

- Потенційна загроза завжди є. Але на сьогодні, я би сказав, що самому Стебнику, мікрорайонам, де живуть люди, таке не загрожує.

- Ви можете порівнювати, як колись контролювали ці всі речі, і як все відбувається зараз.

- В минулому геологічна служба дійсно здійснювала контроль всього, що відбувається під землею. Були нормальні напрацювання. В останні роки, особливо після приватизації “Полімінералу”, такого контролю, як раніше, нема. Ось у чому проблема.

- Скільки порожнеч є під Стебником?

- Вони позначені на цій карті. Є на рудниках приблизно 30 мільйонів кубічних метрів пустот. Під Стебником — 15 мільйонів. Але ці порожнечі локалізовані. Тут державні служби за ними наглядають. А ось другий рудник, де є автодорога Трускавець-Дрогобич, про яку я казав, доходить до Модрич, і він затоплюється. Ось тут біда. Нічого не роблять. Саме в цій зоні може бути катастрофа. І загинуть люди. Сто відсотків.”

 

Підготував Андрій Пристай

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • До відома громадян!
    27.09.2017 | 12:52

    28 вересня 2017 року з 13:00 до 17:00 в приміщенні відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги всі бажаючі матимуть нагоду отримати правові консультації з питань державної реєстрації прав на нерухоме майно та питань, пов’язаних із спадкуванням. Консультації надаватимуть працівники відділу державної реєстрації Трускавецької міської ради та фахівці [...]

  • Монтер на завод “Whirlpool”
    26.09.2017 | 10:10

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію: Монтер на завод “Whirlpool” Місце роботи:Радомско (Польща) (Підприємство з виробництва побутової [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви