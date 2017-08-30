12 млн порожнин – чому Львівщина може піти під землю

Львівщина на межі техногенної катастрофи, містечко Стебникта навколишні села будь-якої миті можуть провалитися під землю.
Там найбільше родовище калійних солей і копалини вибрали настільки, що сьогодні утворилося 12 мільйонів карстових порожнин, які заповнює вода і вони ростуть.
Люди вже не вперше відчувають землетруси від обвалів.
– Переді мною договір купівлі-продажу фондом держмайна. Пакет акцій Полімінералу був проданий публічному акціонерному товариству компанії Райс. Вони повинні були витратити на минулий рік на квітень 1 мільярд гривень на природоохоронні заходи, – каже міський голова Стебника Петро Старосольський.
Сьогодні власники заводу жодних заходів для відвернення катастрофи не проводять.
Тоді як земля з-під ніг мешканців Стебника та довколишніх сіл може піти будь-якої миті.
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