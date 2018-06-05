Старший державний інспектор Олег Горішевський: «Є ризик для бюджетної сфери, і мене особливо цікавить лікарня…»

/Тільки КП «Трускавецьтепло» має кваліфікований персонал, який забезпечує належне обслуговування котелень/

У четвер, 7 червня (тобто, вже післязавтра) відбудеться друге пленарне засідання XLII сесії Трускавецької міської ради VII демократичного скликання. Найрезонанснішим питанням, без сумніву, є питання передачі котелень бюджетних закладів (лікарні, ряду шкіл, дитячих садочків та об’єктів відділу культури) з балансу КП «Трускавецьтепло» на баланс відповідних відділів міськради чи комунальних установ.

Про загрози, які можуть виникнути внаслідок прийняття цього непродуманого рішення, вже розповідав очільник КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар у статті «Кому вигідне банкрутство «Трускавецьтепла»?», опублікованій на «Трускавецькому віснику» 29 травня (посилання: http://protruskavets.org.ua/komu-vyhidne-bankrutstvo-kp-truskavetsteplo/). Жодної відповіді, жодних спростувань чи аргументації зі сторони міського голови, який форсує прийняття такого рішення, опубліковано не було.

Оскільки питання є надзвичайно серйозним, і в разі прийняття вищезазначеного рішення може бути загроза паралічу міста в зимовий період, то пробуємо зрозуміти логіку ініціаторів банкрутства комунального підприємства. Але, як кажуть, важко. Потенціальна економія коштів – це аргумент, притягнутий за вуха, який абсолютно не ґрунтується на розрахунках, а на виконані вказівок «кажемо, бо так нам сказали казати».

Доказом правоти Руслана Крамара є і коментар стороннього фахівця. Сьогодні, 5 червня, нам вдалося поспілкуватися з фахівцем в енергетичній галузі, а саме зі старшим державним інспектором з теплопостачання інспекції державного енергетичного нагляду у Львівській області Олегом Володимировичем Горішевським. Він здійснює моніторинг діяльності КП «Трускавецьтепло».

Єдине питання, яке ставимо перед паном Олегом – наскільки розумним буде прийняття рішення про передачу котелень з балансу КП «Трускавецьтепло» на баланс шкіл, садочків, лікарні тощо. Ось що він відповів в ексклюзивному коментарі для «Трускавецького вісника»:

- Час від часу я приїжджаю до Трускавця, як і в інші міста та райони Львівщини, на планові перевірки. На сьогоднішній моніторинг я прибув згідно поданого листа на адресу нашої інспекції. Тобто, на підставі звернення ми можемо їхати і проводити роботу. Ми вивчаємо які є заходи, що необхідно зробити – чисто як сторонній технічний нагляд. І якщо є потреба в якихось додаткових технічних чи організаційних заходах, то ми надаємо свої рекомендації.

Що зроблено доброго? Доброго зроблено багато. Я сюди їжджу не перший раз, тут я був ще в часи діяльності КП «Наше місто», коли теплопостачальну філію цього підприємства очолював покійний вже Петро Шашкевич. Тоді була велика проблема, бо половина квартир багатоквартирних будинків відмовилася від централізованого теплопостачання і від`єдналася від ЦО, тож виникли великі труднощі з обліком тепла та нарахуванням вартості теплової енергії, а також з втратами теплової енергії в мережах.

Труднощі були величезні, і було прийнято рішення про повне відключення мешканців Трускавця від централізованого теплопостачання. Були розроблені та реалізовані певні програми включно з допомогою малозабезпеченим та іншим верствам населення, котрі не могли самостійно встановити автономне опалення.

Тож зараз в КП «Трускавецьтепло» залишилися котельні, які опалюють виключно бюджетну сферу, тобто школи, садочки, лікарню.

«Трускавецьтепло» має кваліфікований персонал, який забезпечує належне обслуговування цих котелень. Працівники цього комунального підприємства добре знають свою роботу і навіть без вказівки директора чи головного інженера вони знають як готуватися до опалювального сезону, оскільки вони щороку цим займаються. Це позитив.

Але є й негатив. Заходи в «Трускавецьтеплі» щодо підготовки до опалювального сезону розроблені. Вони розроблені грамотно, там прописано, що потрібно зробити і в які терміни – промивка котлів, промивка теплообмінників, гідравлічні випробовування трубопроводів, тобто все, що необхідно зробити згідно регламенту обслуговування. Але ці заходи не є затверджені Трускавецьким виконавчим комітетом, що я спостерігаю вперше. Всюди по містах та районах такі заходи затверджені владою міста, а в Трускавці ні. Тож в мене виникає логічне запитання – чи зупинився процес підготовки до опалювального сезону?

Тобто, є певні роботи, які треба робити вже. Деякі роботи потрібно було зробити вчора-позавчора, для того, щоб встигнути належним чином підготуватися до опалювального сезону. Для прикладу, якщо при проведенні гідравлічного випробовування трісне якась труба, то її треба замінювати. Чи, для прикладу, вийде з ладу якесь обладнання. А на таку заміну потрібні і кошти, і час, це ж не робиться за день чи тиждень. А от промивка котла може зробитися й пізніше. Тобто, багато робіт треба виконувати вже, щоб у нормальному, а не авральному темпі входити в опалювальний сезон.

А оскільки заходи підготовки до зими не затверджені, то я так розумію, що гідравлічні випробовування ще не проведені. Це перше.

Другий негатив, на мою думку, наступний. Таке місто як Трускавець повинне мати підприємство, яке б обслуговувало котельні. Має бути кваліфікований персонал, причому він має бути «під рукою». Ці люди не мають бути в Дрогобичі чи Стебнику, вони повинні бути тут, на місці. Так, вони можуть виконати цю роботу, якщо на потрібний момент у них нема завантаженості вдома. А якщо цю роботу потрібно виконати вже, чи, наприклад, потрібно її зробити вночі? А якщо цю роботу потрібно виконати на вулиці при сильному морозі, а система починає замерзати? Не все воно так просто, як декому може здаватися на перший погляд.

Проблеми з персоналом є всюди, адже люди знаходять собі роботу, котра оплачується більше – чи то в нас, чи виїжджають за кордон.

Тож особисто я вважаю, що таке централізоване підприємство у Трускавці має бути. І саме воно мало б обслуговувати ці котельні.

- Аргументом протилежної сторони є економія коштів…

- Щодо економії коштів, то я за економію. Поки все добре працює, поки не треба глянути кваліфікованим оком, то воно може працювати. Але якщо глянув, а воно не працює, і треба щось робити? Тоді треба рішення приймати вже і негайно. А якщо не буде кому глянути, якщо не буде такого фахівця?

Зрозумійте правильно, я не говорю про операторів котелень і не говорю про слюсаря-сантехніка, котрий чистить каналізацію і на нього ще «повісять» такі обов’язки. Я говорю про слюсаря, котрий працює в теплопостачанні і працює власне по котлах. І чи підуть такі кваліфіковані та досвідчені слюсарі туди на роботу, на їхню зарплату – це не відомо ні мені, ні вам, ні директору.

- То які ризики для Трускавця як міста в разі ліквідації КП «Трускавецьтепло» шляхом доведення його до банкрутства?

- Для населення я ризиків не бачу, оскільки воно відключене від центрального теплопостачання і має власне електроопалення чи газове опалення. Єдине, що в людей буде незручність, бо вони знають, що є теплопостачальна організація, де можуть надати якісний сервіс за прийнятну ціну. І тут раптом людей такої можливості позбавлять.

Сервіс котла відомих фірм ці відомі фірми здійснюють, але й беруть за це великі гроші. Кваліфікований спеціаліст не піде працювати за невеличку оплату. Слюсарі «Трускавецьтепла», які обслуговують котли, можуть обслужити і населення, причому за меншу суму, бо це для них є не основне місце роботи, а як додаток І таким чином вони ще й виконують соціальну функцію, допомагаючи мешканцям виживати. Бо мешканці знають – є «Трускавецьтепло», є хороші спеціалісти, до них можна звернутися, і вони вирішать проблему за відносно невеликі кошти.

Є ризик для бюджетної сфери, і мене особливо цікавить лікарня. Тобто, якщо в школі чи садочку можна, не приведи Господи, організувати позапланові канікули, то в лікарні хворих не буде куди дівати. А лікарня у Трускавці є велика. Має бути окрема структура, котра б готувала ці котельні, зокрема котельню лікарні, до зими.

Скажу більше. В Новому Роздолі свого часу для лікарні побудували нову гарну модерну котельню. Економія, звичайно, є. А потім вони подумали і підключилися до центрального опалення від Новороздільської ТЕС. Нову котельню залишили як резервну. Тому що готувати котельню (навіть модерну) до зими кожного року – для цього необхідно мати кваліфікований персонал. Такий персонал вимагає гідної оплати. А лікарня в силу свого фінансування гідної оплати такому персоналу дати не може.

Зрештою, те саме стосується й такої бюджетної сфери як культура чи освіта.

- Тобто, підсумок такий, що при відсутності спеціалізованої теплопостачальної організації у місті ризики є великі? І може бути колапс?

- Так, може бути колапс.

Підготував Володимир Ключак

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