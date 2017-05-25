Стратегічна справа, або Як не платити зарплату

Розділ 1

Ця історія почалася вже доволі давно, у 2016 році.

Трускавець вперше отримав грант на мільйон гривень на реалізацію проекту «Перша URBAN бібліотека по вул. Бориславська, 36 в м. Трускавці Львівської області (реконструкція)». Це вперше в історії незалежної України Мінрегіон виділив таке значне фінансування на реконструкцію звичайної маленької публічної бібліотеки, щоб зробити її по-справжньому сучасною. А проект, який я подала на конкурс, визнали найкращим і взяли за реальний приклад для презентації програми Державного Фонду регіонального розвитку у 2016 році. https://drive.google.com/file/d/0B7GeBKta8orCYUpLelR3aEVuOEk/view

Думаю, всі розуміють, що такий успіх для нашого міста і нашої бібліотеки – це не випадковість, а цілеспрямована, наполеглива праця протягом декількох років, праця і моя, і людей, яким ця ідея сподобалась і вони її підтримали.

Але виявилось, що в нашому місті не все так просто. Ще є люди, а вірніше чиновники, які всіляко старалися зірвати цей проект.

Було всяких вставлянь палок у колеса і раніше, але основні події почали розвиватися у вересні 2016 року. Коли по-справжньому проект опинився на межі зриву, бо було відставання від плану-графіку реалізації заходів проекту у декілька місяців. І лишень завдяки тому, що в кінці літа 2016 р. міський голова Андрій Кульчинський та його заступники Олександр Ткаченко і Олексій Балицький взяли проект під особистий контроль, та завдяки наполегливості керівника управління розвитку міста Наталії Скибак, з якою я дуже тісно співпрацювала, вдалося в середині вересня 2016 р. запустити реалізацію цього проекту.

І проект успішно було реалізовано, а 19 січня 2017 р. відбулася урочиста презентація URBAN-бібліотеки в м. Трускавець: http://protruskavets.org.ua/u-truskavtsi-prezentuvaly-pershu-v-ukrajini-urban-biblioteku/.

Зробили майже неможливе, по сьогоднішній день багато хто приходить і дивується, що в наш час можливо так підняти бібліотеку.

І вже майже пів року трускавчани та гості міста мають можливість користуватися послугами URBAN-бібліотеки, використовувати відкритий громадський простір для проведення різних зустрічей, презентацій, круглих столів, майстер-класів, конференцій. Як бібліотека прожила ці майже пів року? Кожен охочий зможе подивитися на сторінці URBAN-бібліотеки: https://www.facebook.com/URBAN-бібліотека-184291982052141/.

Але ця успішна історія має дуже гіркий присмак для мене. Від 18 листопада 2016 р. в Трускавецькому міському суді розглядається моя справа, позов до відділу культури Трускавецької міської ради про скасування наказу та стягнення недоплаченого заробітку.

Отак пані Татомир (начальник відділу культури ТМР – прим. «ТВ») продовжує мені мститися за ті події, що ще відбувалися у 2015 році, коли я стала на захист бібліотек, бо тодішня влада хотіла їх позакривати. Може трускавчани пам’ятають серію моїх відкритих листів п. Козиру. Тож пані Татомир, вчасно переметнувшись у другу команду, продовжує по тихому мені мститися, найшла спосіб під час реалізації проекту не платити мені зарплату у повному обсязі, а вже там про якусь премію чи хоча б подяку і мова вестися не може.

Вже відбулося енна кількість засідань, судова справа поповнюється все новими абсурдами, обростає як снігова куля новими документами, колись все це вибухне на всю країну і честі місту не зробить.

Я свято вірю в свою правоту, бо такого бути не може, щоб людина стільки працювала понаднормово, ще й в бюджетній установі, а чиновник міської ради шукає в законодавстві «лазейки», щоб недоплачувати зарплату, яка гарантована мені законодавством України та рядом Постанов Кабінету Міністрів. А захищати мої інтереси в суді взявся один із кращих адвокатів в західному регіоні України Анатолій Мацей.

Про деталі цієї справи в наступних розділах.

Далі буде…

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки в м. Трускавці

Трускавецький вісник

Також читайте