У Трускавці презентували першу в Україні УРБАН-бібліотеку

День 19 січня 2017 року став для Трускавця не тільки черговим світлим празником Водохреща, а ще й пам’ятною датою в сфері культури та прикладом результативної наполегливості. В місті урочисто та за великої кількості поважних гостей відкрито унікальний в Україні культурний, соціальний, громадський заклад – УРБАН-бібліотеку. І хоча директору УРБАН-бібліотеки Вірі Савці довелося пройти не одне коло пекла, щоб здійснити цей задум і втілити мрію в життя, але ці ходіння по муках того варті – бібліотека змінилася до невпізнання, стала світлою, просторою, привабливою, сучасною і, що головне, перспективною в багатьох напрямках.

На свято відкриття УРБАН-бібліотеки прибули два очільники області – голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

- Наш обов’язок – створити такі умови, аби наші діти полюбили книги. Закликаю кожного жителя Трускавця та усього Дрогобицького району відвідувати оновлену бібліотеку. Читаймо разом і читаймо українське, – зазначив у вітальному слові Олександр Ганущин.

Забракло лише першого заступника голови Львівської облради Парасковії Дворянин, котра теж чимало приклалася до того, аби проект був втілений у життя.

Звісно ж, урочисте відкриття УРБАН-бібліотеки не обійшлося без участі міського голови Трускавця, його заступників, секретаря ради, керуючої справами ТМР, сімох депутатів міськради, двох депутатів обласної ради, друзів-бібліотекарів із Борислава та інших міст, письменників, поетів і просто читачів, які бібліотеці на вулиці Бориславській були завжди вірні.

Послугами храму книг зможуть користуватися всі, хто розуміє значення книги в житті конкретної людини і людства в цілому. Оновлені зали, комфортні умови, новітнє обладнання, передові технології – відтепер це все у вільному доступі трускавчан та гостей міста. Директор УРБАН-бібліотеки Віра Савка подякувала всім, хто вніс свою лепту у те, щоб бібліотека була такою, як вона зараз є.

Чин освячення приміщення УРБАН-бібліотеки та окроплення свяченою водою здійснив вікарій центральної трускавецької парафії св. Миколая о. Василь Нестер. Присутніх привітав ансамбль «Калинова сопілка» (класовод 2-А класу СЗШ №3 м. Трускавця Марія Дуб, художній керівник – бібліотекар дитячої бібліотеки Трускавця Леся Цісінська). Лине чарівний звук дзвіночка, на якому виграє талановитий сопілкар, учень 5-А класу Назарій Савчак. Звучить коляда «Бог ся рождає», яку підхоплюють всі присутні, а сильний голос Лесі Цісінської за мить вже інтонує веселий наспів «Jingle bells».

Після години офіційних урочистостей гості поспілкувалися в неформальній обстановці – за фуршетним столом. Напевно, кожен скористався можливістю оглянути книги, яких тут так багато, причому нові, цікаві, на всі смаки і вподобання.

УРБАН-бібліотеку вдалося відкрити за кошти Державного фонду регіонального розвитку – 980 тис. грн. та співфінансування Трускавецької міської ради – 110 тис. грн. Традиційну бібліотеку пострадянського зразка у місті перетворили на сучасну міську, “урбаністичну” (від латинського слова urbs – місто). Завдяки цьому громада міста отримала простір для реалізації цікавих, соціально-корисних, культурно-освітніх, інформаційних, пізнавальних та інших заходів. Також тут можна значно розширити комплекс бібліотечно-інформаційних послуг – організовувати круглі столи, конференції, семінари, майстер-класи, зустрічі з цікавими, видатними людьми, що приїжджають до Трускавця, а також значно зекономити бюджетні кошти на комунальних послугах.

У рамках проекту замінили вікна та вхідні двері на металопластикові, утеплили фасад; реконструювали та відремонтували внутрішні стіни, підлогу та стелю; замінили існуючі внутрішні електромережі та електроопалення; облаштували санвузол та технічно-господарське приміщення; створили майданчик для літньої тераси; відремонтували сходи та облаштували пандус; придбали техніку, обладнання, меблі.

Ще до офіційного відкриття УРБАН-бібліотеки на Бориславській, 36 ніколи не бракувало гостей. Це не лише звичайні читачі, які приходять взяти почитати книгу. Тут проводяться різноманітні заходи, в яких беруть участь члени Трускавецької міської асоціації інвалідів, учні шкіл міста, молодь, представники різноманітних громадських організацій: перегляди фільмів, засідання руху «Чесно у Трускавці», семінари та зустрічі з цікавими людьми – всього й не перелічиш.

Те, про що мріяла Віра Савка, збулося. Скептики та недоброзичливці замовкли. Друзі пораділи спільно з невеличким згуртованим колективом бібліотеки-філії №1. Влада міста та області показала, що слова «культура» та «бібліотека» для них – не порожній звук, а поняття, наповнені змістом. Натомість рядові трускавчани не надто вдаються в ці всі перипетії. Після обіду 19 січня, вже після офіційного відкриття УРБАН-бібліотеки сюди прилетіла зграйка дітлахів. Бібліотека живе і розвивається. Так і має бути. Часи, коли з книгою і бібліотеками у Трускавці влада воювала, безповоротно канули в Лету. І можна було це спрогнозувати, бо той, хто воює з книгою, бібліотеками і читачами – немудрий у глупоті своїй…

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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