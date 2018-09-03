Трускавчани почали нарікати на якість води

Сьогодні, 4 вересня, жителі вул. Сагайдачного та Бориславської у м. Трускавці нарікають на якість питної води, котра тече з їхніх кранів. За словами обурених мешканців, вода неможлива для пиття та приготування їжі, її навіть страшно використовувати для технічних потреб, оскільки вона тхне рибою, жабами та мулом.

На вчорашній щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді (3 вересня) генеральний директор ТзОВ «Трускавецький водоканал» Віктор Марченко підтвердив інформацію, що частина води, котра подається в мережу водопостачання, походить власне з питного озера, і що ця вода є чистою. Насправді ж озеро було закрите (заборона експлуатації) ще десять років тому тодішнім головним державним санітарним лікарем Львівської області Леонідом Аркатовим. В часи екс-мера Р. Козира озеро ніхто не чистив, проте саме за його урядування на посаду виконавчого директора водоканалу було призначено П. Іванишина, за наполяганням котрого знову було введено в експлуатацію озеро при вул. Карпатській-Городище. Знезараження води проводилося шляхом технічної очистки та хлорування.

Сьогоднішня ситуація вкотре показує, що може статися біда, коли в державі відсутні механізми притягнення винних до відповідальності. Чому по сьогодні ті, хто в обхід закону ввів в експлуатацію питне озеро, не понесли жодної відповідальності – ні адміністративної, ні кримінальної?

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