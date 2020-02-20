Тема водопостачання стала темою №1 на сьогоднішньому виконкомі

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, сьогодні, 20 лютого, відбулося засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради. Першим заслухали питання «Про затвердження тарифів на послугу з централізованого водопостачання та послугу з централізованого водовідведення», яке доповідав генеральний директор ТзОВ «Трускавецький водоканал» Віктор Марченко. Доповідач наголосив на тому, що підприємство коригує тарифи тільки у випадку підвищення ціни за покупну воду, а продає її нам КП «Дрогобичводоканал». Тож і тепер тариф на воду зростає – у Дрогобичі на 5 грн. 28 коп. за 1 куб води, у Трускавці на 3 грн. 26 коп.

Отже, тариф на послугу з централізованого водопостачання та водовідведення у Трускавці змінюється з 30 грн. 44 коп. до 33 грн. 70 коп. за 1 м. куб. До речі, в межах 27-35 грн. один куб води коштує у 18 з 27 міст Львівської області, а в деяких містах тариф ще вищий (для прикладу, в Перемишлянах 1 куб води коштує 46 грн. 21 коп).

За коригування тарифу члени виконкому проголосували абсолютною більшістю – «за» висловилося 11 з 14 присутніх. Під час обговорення фактично не піднімалося питання доцільності зміни тарифу, адже це очевидне явище. Натомість понад півтори години часу члени виконкому та присутні небайдужі трускавчани приділили питанням експлуатації питного озера, покращення ефективності роботи водопостачального підприємства, якості води, особливо в плані каламутності та запаху. Також були заторкнуті питання альтернативних джерел водопостачання, оптимізації штату водоканалу, дольової участі забудівників, реконструкції водопровідних мереж, можливої очистки питного озера, фейкових дописів у соцмережах, прийняття комплексної програми «Питна вода» та інше.

В обговоренні активну участь взяли член виконкому Олександр Грищенко, колишній виконавчий директор водоканалу Петро Іванишин, генеральний директор ТОВ «Трускавецький водоканал» Віктор Марченко, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Зокрема Андрій Богданович розповів про поетапну реалізацію спільного українсько-німецького проєкту «Nakopa», метою якого є суттєве покращення якості питної води для містян та відпочивальників.

Засідання виконкому проходило за участі численної кількості журналістів, тож у відеосюжетах всі бажаючі матимуть змогу переглянути цю конструктивну дискусію, яка має на меті вироблення оптимального розв’язання проблеми покращення якості питної води та запобігання її втратам.

Виконком розглянув і інші питання, переважно суто технічні – про встановлення дорожніх знаків на вулицях міста, про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі виконавчого комітету та відділу культури Трускавецької міської ради, про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, про чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році, про створення територіального формування цивільного захисту та інші.

Засідання виконкому проходило в скорботний для України день, коли всі ми згадуємо та вшановуємо Героїв Майдану, тож присутні вшанували пам`ять Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО/ООС хвилиною мовчання.

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